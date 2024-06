Becas Progresar: se deberá completar Curso de Orientación Vocacional y Laboral

La Secretaría de Educación de la Nación anunció este martes un nuevo requisito para quienes quieran acceder a las Becas Progresar: completar el Curso de Orientación Vocacional y Laboral.



Desde el organismo aseguran que con esta capacitación se busca ofrecer recursos para continuar la formación en el nivel superior, facilitar la inserción en el mundo laboral o mejorar su posición en él.



Los alumnos del primer grupo, que empezó el 10 de junio, ya tienen disponibles las credenciales de acceso. En este sentido, indicaron que los estudiantes tienen tiempo hasta el 7 de julio para completarlo.



El curso se implementa por grupos de 100 mil becarios, con una duración de 4 semanas. La segunda comenzará después de las vacaciones de invierno, mientras que la tercera está prevista para septiembre.



Además, informaron que habrá cursos prácticamente durante todo el ciclo lectivo. Qué son las Becas Progresar El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública creada para acompañar a los jóvenes del país en diferentes etapas de su desarrollo educativo.



En ese sentido, el plan cuenta con cuatro líneas de becas que son:



-Progresar Obligatorio

-Progresar Superior

-Progresar Trabajo

-Progresar Enfermería



La página oficial indica que, a través de este plan, el Gobierno busca "colaborar en el desarrollo de la actitud reflexiva y la capacidad crítica propias de los sujetos de derecho". Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES Las personas entre 16 y 24 años de edad pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES, cuyas líneas varían según la edad y etapa de la educación de cada joven.



El Progresar Obligatorio promueve la finalización de la educación obligatoria, Progresar Superior acompaña a estudiantes de institutos superiores y universidades, el Progresar Trabajo está orientado a cursos de formación profesional, mientras que el Progresar Enfermería sirve para quienes cursen la carrera de enfermería en universidades y terciarios. Cuáles son los requisitos para acceder a las Becas Progresar Los requisitos para aplicar a las Becas Progresar varían según la línea que se haya elegido:



Progresar Nivel Obligatorio



-Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.

-Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

-La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

-Cumplir con la condición de alumno regular.

-Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

-Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

-Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.



Progresar Nivel Superior



-Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

-Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.

-Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

-Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

-La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

-Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

-Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

-Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

-Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

-Participar en las actividades complementarias que el programa determine.



Progresar Trabajo



-Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

-Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

-Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

-La suma de los ingresos del postulante no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).