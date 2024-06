La abuela de Loan habló por primera vez y dio detalles del almuerzo en su casa

La abuela de Loan, Catalina Peña, habló en exclusiva con TN y compartió sus angustias y sospechas sobre la desaparición de su nieto. Sentada sobre la misma mesa donde el nene de 5 años comió por última vez antes de su desaparición, relató cómo fue ese almuerzo en el que también estaban cinco de las personas que hoy están detenidas.

Según Peña, José y su hijo Loan llegaron sin avisar aquella mañana: “Vino de sorpresa no lo esperaba para la comida, pero él nunca me avisa porque no tiene celular. Siempre me decía que Loan le pedía para verme, así que lo trajo ese día. Vinieron a caballo”. “La primera vez que veía a Carlos” Detalló que su prima, Victoria Caillava, estaba presente el día de la desaparición. “Es mi prima, los abuelos son hermanos. Tanto mi abuela como el de ella. Ella quería comer pollo de campo y por eso la invité. Vino con su marido porque sus hijos son grandes. Era la primera vez que veía a Carlos”.

Peña mencionó que Victoria trajo provisiones: “Yo la llamé a Victoria y le pedí que traiga el pan y la soda. Ahí trajo el vino, la gaseosa y el pan. Vinieron en la camioneta de ella. Ella trabaja con la producción. Cuando ella subió para irse, le pregunté qué pasaba”.



Catalina, abuela de Loan. (Foto: captura TN)



La abuela se comunicó con Victoria para confirmar si había visto al niño en el camino de vuelta: “La llamé a Victoria para ver si lo había visto en el camino y me dijo que no”.

Sobre la presencia de otros invitados, Peña comentó: “A Ramírez y Millapi los invitó mi hija, vinieron con sus sobrinos. Ellos dicen que no se pelearon con él y dijeron que corrió para adelante. Ramírez vino el domingo anterior porque quería comer locro a leña”. Añadió con resignación: “No espero nada de Ramírez, la criatura que se perdió, se perdió”. “Gente de mi confianza” Al ser consultada sobre su relación con su hija, Catalina afirmó: “Mi hija me dijo que la estoy hundiendo, yo digo la verdad. Yo no sabía que la criatura se perdió, le pregunté por qué corría y me dijo que se perdió una criatura en el monte y que se iban porque el marido quería ir a ver a River”.

Pese a la tragedia, Peña no sospecha de sus invitados: “No sospecho de nadie de la mesa, son toda gente de mi confianza. María Victoria con el marido se quedaron en la mesa con José y conmigo”. Sin embargo, sí responsabiliza a Benítez y a la pareja detenida por no cuidarlo: “No tuvieron la responsabilidad de cuidar a la criatura”. “No sé qué pensar” “Laudelina me acompaña todos los días. Ella me dijo que la estoy hundiendo y que no puede salir de la casa porque la tienen encerrada y porque el marido está preso. Mis otras tres hijas están en Buenos Aires”, aseguró.

Peña concluyó con una reflexión dolorosa sobre el tío de Loan, uno de los primeros detenidos: “En un momento desconfié de mi yerno. Ya ha estado preso y todo. Pero ahora no sé qué pensar”, remarcó. También dijo que siente incertidumbre sobre el destino de su nieto: “No sé qué pasó con Loan, se dicen muchas cosas. Pensamos que podría haber sido el ‘Pombero’ también”, remarcó. Quién es el Pombero Según la tradición guaraní, el Pombero tiene un vínculo especial con la naturaleza y se le considera el protector de los animales y las plantas. Se dice que cuida los bosques y castiga a aquellos que los destruyen o maltratan a sus habitantes. Por otro lado, también se le atribuyen habilidades para seducir y enamorar a las personas, especialmente a las mujeres, a las que busca en las noches oscuras.



Aunque su existencia se debate entre la mitología y la realidad, son muchas las personas que aseguran haber tenido encuentros con el Pombero. Los relatos de sus apariciones van desde encuentros fugaces en los bosques hasta visitas sorpresivas en hogares y habitaciones.