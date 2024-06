20 días sin Enrique Fabiani: para la hija “no está perdido en el monte”

Policiales Intensifican búsqueda de Enrique Fabiani en zona donde hallaron un cartucho

, un hombre de 69 años que salió a cazar con un grupo de amigos en un campo de la estancia “Don Antonio”, en el departamento Villaguay, en cercanía con la ruta 127.Pese a los operativos de rastrillajes, los cartuchos y el guante hallado, por el momento no han conseguido dar con su paradero. Por tal motivo, Melisa Fabiani, hija de Enrique, dialogó enque se emite por, para dar precisiones de cómo continúa la causa.En primera instancia, mostró su angustia por no dar con el cuerpo de su padre: “Hay momentos en los que nos sentimos solos en esta búsqueda, más allá de que hay un montón de gente. Hace 20 días que no hay rastros de mi papá”.Sobre las nuevas novedades en cuanto a los rastrillajes que hubo en las últimas horas, la mujer precisó: “El cartucho no se determinó que era de mi papá y las pisadas tampoco. Lo que siempre recalco y se lo dije al de Investigaciones y Criminalística es que”.”, agregó.Una vez que fue echado del lugar, “mi papá le dijo ‘disculpe señor’ y supuestamente se retira. Después de eso, llama a Abigeato, que no entendemos por qué lo hace muy nervioso. De hecho, la persona que recibió la llamada dijo que no se entendía lo que se decía. Estaba nervioso y alterado y dijo que había un cazador en su patio. Pero se contradice porque dice que cuando mi papá se retira le pidió disculpas y que le pareció una buena persona. Eso fue el testimonio de Julio Lodi ante el fiscal”.Asimismo, amplió la pista que dan los caninos a la hora de buscar a su padre: “No hay rastros de mi papá. Los perros dan vueltas en círculos en su tranquera y si googlean vean qué significa cuando giran en círculos”.Por último, pidió más rapidez de la justicia para que el caso de su padre no quede en vano: “. Solo fueron dos, jefe y subjefe. Los otros dos todavía no fueron a declarar. Es vergonzoso”. Al mismo tiempo, aclaró: “Hay una cámara que detecta a cuatro abigeatos a la hora que dicen que estaba mi papá en lo de Lodi”.