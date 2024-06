La ocupación hotelera de Gualeguaychú fue del 50% este fin de semana largo

Vacaciones de invierno y segundo semestre: las apuestas del sector

Finalmente, culmina el fin de semana largo de cuatro jornadas en conmemoración al Día de la Bandera. Y si bien los números fueron un poco mejores que los experimentados el fin de semana pasado (con tres días feriado por el paso a la inmortalidad de Marín Miguel de Güemes), los resultados finales están muy lejos a completar las expectativas de los prestadores locales, quienes recuerdan con añoranza los números superiores que se conseguían tiempo atrás en esta misma época del año.Según los principales referentes del sector turístico, este fin de semana largo de cuatro días tuvo un nivel de ocupación poco más del 50% de las plazas, siendo que algunos establecimientos pudieron trabajar de mejor manera mientras que otros estuvieron muy por debajo de ese promedio.De hecho, algunos establecimientos -como complejos de cabañas- decidieron no trabajar durante estos dos fines de semanas largos porque intuyeron que los ingresos que iban a obtener no superarían a los gastos por la apertura.“Si bien este fin de semana fue mejor que lo que fue el fin de semana anterior, tampoco es que estos resultados cumplen con las expectativas que uno tiene para este tipo de fin de semana, sobre todo en comparación con lo que venía pasando años anteriores”, afirmó el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú (AHGG) Marcelo Friedrich.“Yo calculo que en el nivel de reservas, en promedio, podemos llegar a decir que están en un 50%. Vas a encontrar prestadores que estuvieron por encima del 60% o del 70%, pero en general el resto fue de no más del 50%”, agregó.Por su parte, Marisa Yabrán, propietaria del hotel Aguaý, también coincide con la visión de Friedrich: “La verdad es que este fin de semana mejoró con respecto al fin de semana pasado. Igualmente, las cifras no fueron como la de años anteriores, y esto se vio como una tendencia en todo el país, digamos. La mayoría de los complejos no llegaron a estar completos, y nosotros tampoco. Sin embargo, superó ampliamente lo del fin de semana pasado, que fue muy bajo”.Uno de los lugares que mejor ha trabajado este fin de semana en la ciudad fueron los complejos termales, que tuvieron números muy superiores al resto. “Estuvo mejor de lo esperado. Nosotros veníamos con un nivel de reservas de un 70% la semana previa a esta, y en los últimos días se completó. Estuvimos en un 95% de ocupación los primeros dos días”, informó Jorge Riehme, propietario del complejo Termas del Guaychú.Estos números que experimenta Gualeguaychú no son ajenos a otras realidades en otros puntos turísticos del país. Según informes nacionales, los principales centros tampoco superaron en promedio el 50% de ocupación, lo cual denota que la crisis económica que se vive en la actualidad.Otro de los factores que influyó de manera negativa para el movimiento turístico de Gualeguaychú fue el climático: si bien el jueves fue un día fresco pero soleado, a partir del viernes el clima empeoró, algo que desalienta al viajero que decide emprender una escapada a último momento.“En la previa hubo pocas reservas, y la gente fue llegando sin tener nada seguro. Pero con respecto a este último tipo de turista, creo que lo que nos tiró atrás el fin de semana es el clima, ya que el único día lindo fue el jueves, pero el viernes y el sábado no tanto, estuvieron muy grises y por ahí eso hizo que la gente no se decida. E que no estaba el 100% convencido de salir, espera a cuando haya un mejor clima. Esto normalmente pasa cuando uno elige que fin de semana salir o que día salir o que no tiene una reserva previa con un depósito hecho”, argumentó Yabrán.Más allá de las pocas expectativas que genera entre los prestadores estos dos fines de semana de junio, ahora las esperanza están puestas en julio, donde tendrán lugar no sólo las vacaciones de invierno en Argentina –del 15 al 26 de julio– sino también en Uruguay, entre el 1 y el 5 de julio.“Ahora estamos con la esperanza puesta en las vacaciones de invierno, que ya no queda nada para que lleguen. En realidad lo que se espera es la presencia de gente durante las vacaciones de invierno de Buenos Aires, que son las fechas beneficiosas para el sector turístico local”, manifestó Marisa Yabrán.Desde el sector termal, también apuntan al receso de invierno para tener una bonanza en temporada baja: “Nosotros venimos con un 30% de reservas para lo que son las vacaciones del periodo de Buenos Aires, que es nuestro público. Venimos con un 30% para la primera semana y un 20% para en la segunda. Es poco, pero cuando estemos llegando a la fecha vamos a estar con mejor nivel de reservas”.Sin embargo, julio también marcaría el comienzo de una apuesta hecha por parte de los privados y el Consejo Mixto con una serie de eventos que tendrán lugar a lo largo de la segunda mitad del año.“Creemos que vamos a tener un segundo semestre muy interesante en la ciudad, en particular dado que ya tenemos varios eventos confirmados, como el Ironman, Expo Moto y La Costa Showcar, entre otros. Todos son eventos que son autoconvocantes, que mueves mucha cantidad de público. Por eso creemos que el segundo semestre va a ser muy interesante para todo lo que tiene que ver con el turismo de Gualeguaychú y la comunidad en general, porque estos eventos también vienen a enaltecer la ciudad y a generar un atractivo, pero además dejan un nivel de divisas muy interesante que derrama en toda la sociedad”, había afirmado Marcelo Friedrich sobre los eventos que ocurrirán en la segunda parte del año. (El Día)