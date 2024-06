Inmunoterapia: Un tratamiento que ha ganado un Premio Nobel

¿Qué es la inmunoterapia? ONCOCIT lo explica

¿Cómo funciona la inmunoterapia?

Beneficios de la inmunoterapia celular

Casos de éxito y reconocimiento

¿Es confiable la inmunoterapia?

Conclusión

Imagina que te diagnostican cáncer. Las opciones de tratamiento tradicionales, como la quimioterapia y la radioterapia, pueden ser efectivas pero a menudo tienen efectos secundarios significativos. Ahora, hay una opción más en la mesa: la inmunoterapia. Pero, ¿Cómo logra lo que otros tratamientos no pudieron? Vamos a explorar qué es la inmunoterapia, cómo funciona y por qué ha sido reconocida con el Premio Nobel.Desde ONCOCIT RED CANCER explican que la inmunoterapia es una forma de tratamiento del cáncer que utiliza el sistema inmunológico del cuerpo para combatir la enfermedad. En lugar de atacar directamente las células cancerosas, como lo hacen la quimioterapia y la radioterapia, la inmunoterapia fortalece las defensas naturales del cuerpo para que puedan reconocer y destruir las células cancerosas.La inmunoterapia tiene sus inicios en 1891 con la "Toxina Coley", que utilizaba una infección provocada cerca de un tumor para reducir el sarcoma. Desde entonces, la inmunoterapia ha evolucionado significativamente. Un hito importante fue en 1973, cuando los doctores Ralph Steinman y Zanvil Cohn descubrieron las células dendríticas, un avance que le valió a Steinman el Premio Nobel en 2011 por su aplicación en el tratamiento del cáncer de páncreas.La inmunoterapia funciona al mejorar la capacidad del sistema inmunológico para combatir el cáncer. Hay varios tipos de inmunoterapia:Estos medicamentos liberan los "frenos" del sistema inmunológico, permitiendo que las células T ataquen más eficazmente a las células cancerosas. Son especialmente efectivos en cánceres que han desarrollado mecanismos para evadir el sistema inmunológico.Las células dendríticas son un tipo especial de célula que ayuda a iniciar la respuesta inmune. En la inmunoterapia evolucionada por ONCOCIT, las células dendríticas se programan y fortalecen en el laboratorio y luego se reintroducen en el cuerpo para ayudar a combatir el cáncer, mediante activación del sistema de presentación antigénica, que logra levantar respuesta citotóxica antitumoral, de forma específica, contra el cáncer del paciente.Las células T-CAR buscan activamente las células cancerosas que expresan el antígeno específico reconocido por el receptor. Una vez que se encuentran con las células cancerosas, las células T-CAR las reconocen y las eliminan de manera selectiva.Uno de los mayores beneficios de la inmunoterapia es que puede proporcionar respuestas duraderas. A diferencia de la quimioterapia, cuyos efectos terminan cuando se detiene el tratamiento, la inmunoterapia puede enseñar al sistema inmunológico a recordar y atacar las células cancerosas a largo plazo.La inmunoterapia generalmente tiene menos efectos secundarios graves en comparación con la quimioterapia y la radioterapia. Esto se debe a que se dirige específicamente a las células cancerosas, dejando las células sanas relativamente intactas.Pacientes como Jaime González, que trata su melanoma con inmunoterapia, han notado una mejora significativa en su calidad de vida. Los tratamientos son menos invasivos y dolorosos, lo que permite a los pacientes mantener una vida más normal durante el tratamiento.La inmunoterapia ha recibido reconocimiento internacional por su eficacia. En 2018, James P. Allison y Tasuku Honjo fueron galardonados con el Premio Nobel por sus descubrimientos en la terapia del cáncer mediante la inhibición de la regulación inmunitaria negativa. Además, figuras públicas como el expresidente de EE. UU., Jimmy Carter, y el Dr Ralph Steinman (premio Nobel en 2011) han confiado en esta técnica para tratar sus cánceres.A la fecha, existen más de 15 mil publicaciones sobre inmunoterapia de células dendríticas, demostrando su eficacia en diversos tipos de cáncer. Los estudios continúan mostrando que la inmunoterapia puede extender la vida de los pacientes y reducir el tamaño de los tumores de manera significativa.La inmunoterapia es un tratamiento confiable y ha demostrado ser una opción efectiva para muchos tipos de cáncer. A continuación, desde ONCOCIT detallan por qué es confiable y cómo ha transformado el tratamiento del cáncer:Los expertos coinciden en que la inmunoterapia no solo reduce el tamaño del cáncer sino que también extiende la vida del paciente. Los tratamientos pueden ser efectivos para pacientes con VIH+ y enfermedades autoinmunes, ampliando su accesibilidad.La inmunoterapia se puede usar junto con la quimioterapia y la cirugía para potenciar sus beneficios. Este enfoque combinado puede aumentar la eficacia de los tratamientos convencionales en un 40%, con menos efectos secundarios.La inmunoterapia es un tratamiento innovador y confiable que ha ganado un Premio Nobel por su impacto en la lucha contra el cáncer. Con menos efectos secundarios y una respuesta duradera, ofrece una opción prometedora para los pacientes. Si bien puede no ser adecuada para todos los tipos de cáncer, su uso en combinación con otros tratamientos puede proporcionar una esperanza renovada para muchos.