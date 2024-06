Le negaron la tobillera electrónica a Alperovich y seguirá preso en Ezeiza

Política El exgobernador José Alperovich fue condenado a 16 años de prisión

El juez federal Juan María Ramos Padilla le negó la excarcelación con tobillera electrónica al ex gobernador de Tucumán José Alperovich, condenado a 16 años de prisión por abuso sexual.Los abogados del ex mandatario provincial pidieron este miércoles que pudiera esperar a que el fallo quedara firme fuera de la cárcel de Ezeiza, algo que le fue denegado a las pocas horas.El magistrado subrayó que "no puede ser pasada por alto la violencia sistemática que ejerció Alperovich sobre" la víctima."A ello se añade la circunstancia de que, para procurar su impunidad y eludir la formación de este expediente, Alperovich llevó adelante diversas maniobras. Sobre esto ahondaré al brindar los fundamentos de la sentencia, pero destaco los intentos del imputado –por sí o por allegados a M.F.L.- para evitar que la denuncia se concretara, en un claro ejercicio del poder que ostentaba en su rol de ex gobernador y, por entonces, senador", subrayó .Los abogados del ex gobernador habían hecho el reclamo para evitar que siguiera detenido en la cárcel de Ezeiza y se le otorgara una tobillera electrónica.No obstante, la defensa tiene instancias de apelación y puede hacerlo sobre la condena ante la Cámara Nacional de Casación Penal así como ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Mientras tanto, cumple prisión preventiva y su defensa pretende que hasta que el fallo no quede firme aguarde en libertad por eso el pedido hecho tras la condena.Según el fallo, Alperovich fue encontrado culpable de dos hechos de tentativa de abuso sexual y otros seis por abuso sexual agravado.