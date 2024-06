Por novena semana consecutiva, bajaron los casos de dengue en el país

La vacunación contra el dengue en Argentina

El Ministerio de Salud dio a conocer nuevos datos sobre la incidencia del dengue en Argentina. “En términos acumulados se han notificado desde la semana 31 de 2023 -fines de julio y comienzos de agosto- hasta la semana 23 de 2024 -principios de junio- 526.030 casos de dengue (95% autóctonos, 3% en investigación y 2% importados), de los cuales 508.867 (97%) corresponden al año 2024. La incidencia acumulada hasta el momento para la temporada es de 1.118 casos cada cien mil habitantes”, informaron sobre la enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti.“Del total de casos registrados durante semana 23 de 2024 (4284) solo 133 corresponden a dicha semana epidemiológica por fecha mínima. En el mismo período 1.220 casos fueron clasificados como dengue grave (0,23%) en 21 jurisdicciones y se registraron 366 casos fallecidos en 18 jurisdicciones, con una letalidad hasta el momento de 0,070% (355 casos pertenecen al año 2024)”, detallaron en el Boletín Epidemiológico.Y plantearon que se registra, “en un análisis a nivel país, un descenso del número de casos desde hace 9 semanas -luego de las 3 semanas con mayor número de casos, comprendidas entre las semanas 12 y 14 (entre mediados de marzo y principios de abril) cuando se registró un promedio de 60.514 casos semanales”.En segundo lugar, en el documento realizaron el siguiente paralelismo: “Los casos acumulados hasta la semana 23 representan 3,29 veces más que lo registrado en el mismo período de la temporada anterior -2022/2023- y 8,01 veces más que lo registrado en el mismo período de 2019/2020″.Con respecto a la situación por región, desde la cartera de salud precisaron: “La mayor incidencia acumulada hasta el momento es la de la región NOA con 2048 casos cada 100.000 habitantes, seguida por el NEA con 1588, Centro con 1071, Cuyo con 288; y, Sur con 48 casos cada 100.000 habitantes. En cuanto al aporte de casos absolutos, la región Centro aportó el 61,6% de todos los casos notificados, seguida por las regiones NOA con el 23,1% y NEA, con el 13,1%, mientras que las regiones Cuyo y Sur aportan el 2,2%”.En tanto, sobre los serotipos del virus, mostraron que en la presente temporada “se han identificado 3 serotipos en casos autóctonos, con predominio de DEN-2 /más de 56%), seguido de DEN-1 (más de 43% (entre ambos concentran más del 99,9% de los casos) y algunos pocos casos de DEN-3 registrados a comienzos de 2024″.Semanas atrás, tal como contó Infobae, el Ministerio de Salud dio a conocer una serie de estrategias contra el dengue y cómo propone adelantarse a un eventual próximo brote en la temporada 2024-2025.El ministro Mario Russo estructuró el plan contra apoyado en tres pilares fundamentales: los expertos de la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) y sus recomendaciones científicas para el uso de la vacuna disponible y la vigilancia epidemiológica, entre otros; del otro lado, el trabajo a medida y específico en cada territorio que deberá ser planificado por las jurisdicciones del país, que recibirán de Nación transferencias -partidas de dinero, por ejemplo a través del programa SUMAR- a partir del cumplimiento de metas.Russo también sentó a la mesa a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su doble rol de organismo probo y observatorio en materia de salud pública local-regional-global y también para garantizar el acceso a las vacunas a través del fondo rotatorio.Anteriormente, en diálogo con Infobae, Russo explicó: “Arrancaremos progresiva y escalonadamente -aproximadamente a partir de agosto 2024- en las zonas endémicas del NEA y NOA, con la vacunación contra el dengue para jóvenes de 15 a 19 años, que proveerá el Estado. Será una tarea conjunta con cada una de las jurisdicciones y los consensos que logramos con los expertos.La vacuna no integrará por el momento el Calendario Nacional de Vacunación. Para Russo es muy importante la claridad de este in crescendo alrededor de la vacunación contra el dengue, para no caer en malos entendidos de “vacunas para todos”, y sobre todo, para “no crear falsas expectativas en la población”.A partir de la ultima reunión que derivó en el acta de la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) ocurrida el 11 de abril de 2024, la cartera sanitaria nacional resolvió los siguientes puntos:Frente a la vacuna contra del dengue disponible - la TAK-003, también conocida como Qdenga® -producida por el laboratorio japonés Takeda- se aplicará una estrategia focalizada. Al momento actual según la situación epidemiológica, no es una vacuna para incorporar al Calendario Nacional para todas las jurisdicciones del país.La población objetivo para aplicar las inmunizaciones serán las personas de 15 a 39 años en departamentos priorizados según situación epidemiológica. Es decir zonas endémicas, se comenzará en el Noreste (NEA) y Noroeste (NOA).Se dará inicio por etapas con la población de 15 a 19 años y se avanzará de manera dinámica, progresiva y escalonada según disponibilidad de vacunas y estrategias ya implementadas por las jurisdicciones.