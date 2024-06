Preocupa el incremento de casos de infecciones respiratorias en Argentina

Vacunas contra el VSR en Argentina

, detallaron en el Boletín Epidemiológico.“Los casos de Influenza, presentan tendencia ascendente desde la semana 16 (mediados de abril) superando los 200 casos semanales en las últimas 4 semanas. Además, a partir de la semana 16, se registra un ascenso las detecciones de VSR en internados. Los casos de SARS-CoV-2 permanecen en niveles bajos”, agregaron.E informaron que en las primeras 23 semanas de 2024 “se notificó el fallecimiento de 41 personas con diagnóstico de influenza”. “En las Unidades de Monitoreo Ambulatorio se verifica un aumento de casos de Influenza en las últimas 8 semanas, con 62 casos positivos entre las 120 muestras estudiadas en la última semana- Además, en la semana 23 (principios de junio), se registraron 6 detecciones de SARS-CoV-2 entre las 667 muestras analizadas por técnica molecular. No se detectaron casos positivos para VSR en la última semana”, ampliaron.En el informe, postularon que, entre “las semanas epidemiológicas 1 y 22 de 2024, se registraron 372.038 casos de ETI (Enfermedad Tipo Influenza), 47.471 casos de Neumonía y 37.810 casos de Bronquiolitis en menores de dos años, representando una disminución de las notificaciones del -11,51% para las ETI, -32,05% para neumonías y -56,58% para bronquiolitis, respecto a los casos notificados en el mismo período del 2023″.“Si se compara el número de notificaciones de ETI en el período 2015-2024, se observa que el mayor número de casos se registra para el año 2022 (con un total de 528.389 casos), seguido por el año 2016. El número de notificaciones de ETI correspondiente a las semanas 1 a 22 de 2024 es menor respecto de los años 2016 a 2017 y 2022 a 2023, y mayor en comparación con los años 2015 y 2018 a 2021″, señalaron.El virus sincicial respiratorio (VSR), reconocido por ser el agente causal de infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños pequeños, es la principal causa de infecciones de las vías respiratorias bajas o inferiores, como la bronquiolitis y la neumonía viral. En Argentina hay varias terapéuticas para enfrentarlo a lo largo de la vida.Cabe recordar que la transmisión del virus ocurre a través de las secreciones respiratorias (gotitas) que se dispersan cuando las personas infectadas tosen o estornudan, así como por contacto directo. Cada año, durante los meses de otoño e invierno, se observa un aumento en la circulación del VSR, lo que genera un incremento en las consultas pediátricas ambulatorias y en las internaciones, especialmente en niños y niñas menores de 1 año. Pero también en los adultos mayores.Recientemente, el jefe de la sección de Infectología del CEMIC y miembro de la Fundación Vacunar, Pablo Bonvehí (MN 62.648), subrayó a Infobae la importancia de la prevención mediante medidas como “usar y desechar pañuelos descartables, lavarse las manos frecuentemente y ventilar bien los ambientes”. En tanto, en diálogo con Infobae, el neumonólogo Diego Litewka (MN 74.394), jefe de Neumonología del Hospital Juan A. Fernández, enfatizó anteriormente que “las personas infectadas suelen diseminar el virus entre tres y ocho días tras el inicio de los síntomas, y al ser una enfermedad subdiagnosticada, no hay datos epidemiológicos precisos, especialmente en adultos”.Como contó este medio, la vacuna para gestantes desarrollada por el laboratorio Pfizer, fue aprobada por la ANMAT en septiembre de 2023 y fue incluida en el CNV por el Ministerio de Salud en diciembre. En marzo de este año, se inició la campaña de vacunación para proteger a las embarazadas y sus bebés por nacer de cara al otoño -invierno.Ahora, a su vez, otro grupo vulnerable cuenta en Argentina con vacunas para protegerse del virus. GSK y Pfizer ofrecen en el país dos herramientas terapéuticas para contraatacar el flagelo que causa este virus en los adultos mayores. Además, a fines de mayo 2024, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos autorizó la vacuna contra el VSR del laboratorio Moderna para adultos mayores de 60 o más. Si bien no está autorizada en Argentina, como siempre, las aprobaciones del ente regulador norteamericano marcan un precedente para los otros organismos del resto del mundo. Moderna, además, actualmente cuenta con tres vacunas en Fase III de investigación, destinadas a proteger a la población contra la tripledemia: COVID-19, VSR e influenza.Respecto a otros virus respiratorios, esta semana Moderna informó datos de otro ensayo, el correspondiente a la vacuna combinada para COVID e influenza, denominada ARNm-1083, que según pudo saber Infobae, se espera esté disponible en 2025. Las más recientes herramientas terapéuticas disponibles en Argentina están destinadas para proteger a los mayores de 60 años. Dos grandes laboratorios lanzaron vacunas para este grupo etario en los últimos meses. El inoculante elaborado por GSK mostró una eficacia del 82,6% para prevenir infecciones respiratorias bajas causadas por los dos tipos de VSR circulantes (VSR A y VSR B) en esta población y del 94,6% en adultos con enfermedades crónicas.En Argentina el inoculante de GSK está aprobado para mayores de 60 años, pero vale destacar que esta semana la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó la aplicación de la vacuna contra el VSR desarrollada por GSK para su administración a adultos en riesgo de entre 50 y 59 años. En tanto, la vacuna contra el VSR de Pfizer, que integra el Calendario Nacional de Inmunización de Argentina, es gratuita para gestantes entre las semanas 32 y 36 de embarazo. Y, además, se encuentra disponible en vacunatorios para su aplicación en adultos a partir de los 60 años, según indicación médica.