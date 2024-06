Nahir sobre Pastorizzo: "Lo único que quería era que la terminara"

Qué dijo Nahir Galarza sobre su relación con Fernando Pastorizzo

El fenómeno mediático y artístico en torno a Nahir Galarza continúa expandiéndose con el reciente estreno de la serie documentalen Amazon. Sin previo aviso,así se presentóLa última que había brindado había sido en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani.En primer lugar, se dedicó a contar un poco sobre los aspectos personales de su vida y su infancia.tenía uno o dos amigos que por ahí si me dejaban salir a jugar salía.Como sabían que era lo único que me gustaba, me regalaban la casa, los accesorios, todo completo", explicó, sonriente, desde un salón de la Unidad Femenina 6 Concepción Arenal."Tenía 5 o 6 años y con tal de no ensuciarme la ropa ni las manos, capaz que me caía de cara", sostuvo también.Y añadió:capaz no tenía una relación muy cercana, él estuvo siempre muy ausente, peroNo sé, cuandoo cuando salía a hacer un allanamiento. Me contaba una película como si él fuera un superhéroe. Te atrapaba escucharlo contar todas esas cosas".Sobre el hermano, quien nació cuando ella tenía 3 años, aseguró que "trataba de cuidarlo mucho porque lo discriminaban o lo peleaban". "Personalmente me iba dando cuenta de las cosas (que él tiene un retraso madurativo), nunca vinieron a hablar o decirme algo, pero para mí no hacía la diferencia, era mi hermano, que solamente necesitaba más atención".En tanto,, pero destacó que a la vez "era también como muy fría"."Cuando yo me sentía mal no podía llorar en mi casa porque estaba mal. Si estaba muy enojada, me lo tenía que guardar; si estaba muy triste, me lo tenía que guardar. Tenía que mantener siempre la compostura, digamos. Mis cosas tampoco eran privadas. Mi mamá me revisaba. Sabía lo que pensaba. Todo el tiempo era como una supervisión constante", agregó., comenzó explicando Nahir Galarza sobre su vínculo con Fernando Pastorizzo.Y sumó: "Los dos sabíamos que no teníamos una relación seria... Quepero a la vez nos seguía molestando que el otro hiciera algo".En ese sentido, Galarza afirmó quey a él "todo le molestaba, todo lo celaba; era una constante pelea"."Nos separábamos y estábamos mejor, pero a la vez nos sentíamos mal y por eso volvíamos a hablar. O por ahí yo lo veía llorar y me daba mucha tristeza a mí y me sentía culpable también o terminaba apareciéndose en mi casa, no sé, a las 2 de la mañana porque sabía que todos dormían.Se enojaba mucho y se ponía de una manera que yo nunca lo había visto", sostuvo.Sobre los episodios de violencia, Nahir afirmó que"Después ya directamenteSiempre era por lo mismo, o por celos o porque hacía cosas que no le gustaban o por la ropa que me ponía o porque se enteraba con quién me hablaba, con quién me había visto", indicó."Lo único que quería era que la terminara, entonces le decía que era todo mentira o le pedía perdón. Todo para que él se calmara., reveló.Además, Nahir contó quey que "sentía que no tenía que decir nada o que estaba mal". Sin embargo, un día le contó todo a su abogado y después de eso fue a hacer la famosa declaración en la que confesó el asesinato.