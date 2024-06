"Había perdido la fe y la esperanza en la Justicia", dijo Thelma Fardin

Sociedad La Justicia de Brasil condenó a Juan Darthés por estupro contra Thelma Fardin

? AHORA: CONFERENCIA DE PRENSA DE THELMA FARDÍN



"Había perdido la esperanza, pero hubo justicia", dijo Fardín.



Y agregó: "Siento que todo el esfuerzo valió la pena".



?? @marianoyezze @jdiazok

? Seguí en #ParaQueSepas

? https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/0VtMDZvmWy — A24.com (@A24COM) June 10, 2024

La actriz Thelma Fardin reveló este lunes que no esperaba un fallo favorable en la denuncia que inició contra su colega Juan Darthés por violación porque "había perdido la fe y la esperanza en la Justicia"."Este escenario no me lo esperaba, porque había perdido la fe y la esperanza en la Justicia. Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para las personas que estén sufriendo algún abuso, que piensen que hay una posibilidad de reparación en la Justicia por mas que la persona a denunciar sea muy poderosa", sostuvo Fardin en conferencia de prensa.El actor fue denunciado en diciembre de 2018 por Fardin, quien afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de Patito Feo, cuando era menor de edad.La denunciante pidió que de ahora en más se debe "construir una sociedad desde la empatía"."Es un día con muchas emociones. Estoy muy movilizada. Gracias a las personas que se animaron a hablar después de muchos años. Nos pusieron trabas en la rueda", remarcó Fardin.Asimismo, añadió: "Gracias a mi equipo por confiar en mi palabra, por creer en mí y por poner las herramientas en este caso tan complejo. Sin este equipo no hubiéramos llegado hasta acá".La actriz estuvo acompañada por la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey; su abogada en Brasil Carla Andrade Junqueira; y su letrado en la Argentina, Martín Arias Duval."No sabíamos el impacto que podía generar esto, pero cuando se generó nos hicimos responsables y salimos adelante. Nos tocó sentarnos en muchos escenarios muy adversos", explicó la víctima.