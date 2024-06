Así es el robot serpiente de la NASA para buscar vida extraterrestre: video

Un robot serpiente terreno que la NASA construye para explorar otros mundos.



Se inició con el deseo de buscar signos de vida en el océano que se esconde debajo de la corteza helada de la luna Encélado de Saturno.

pic.twitter.com/fQeLbyjUpu — Somos Cosmos (@InformaCosmos) May 13, 2024

Cuál es el objetivo del robot EELS

Para superar estos obstáculos, la NASA desarrolló el EELS (Exobiology Extant Life Surveyor o Buscador de vida existente exobiológica), un robot serpiente diseñado para explorar lugares inaccesibles y buscar señales de vida.Además de su diseño alargado, el autómata tiene la capacidad de mapear su entorno en tres dimensiones gracias a sus “ojos”: un set de cámaras estéreo y sensores que analizan y procesan todo lo que se encuentra a su alrededor.Diseñado por el Jet Propulsion Laboratory (JPL), EELS no solo promete explorar terrenos hasta ahora inaccesibles, sino que está programado para tomar decisiones de forma independiente, un aspecto crucial debido al retraso en las comunicaciones entre la Tierra y el espacio profundo.“Tiene la capacidad de ir a lugares donde otros robots no pueden ir”, explicó Matthew Robinson, científico del JPL y miembro del equipo de investigación y desarrollo de EELS. “Aunque algunos robots son mejores en un tipo concreto de terreno u otro, la idea con el EELS es la capacidad de explorarlos todos”.En cuando a su andar, el EELS incluye 48 motores que le permiten moverse como un reptil y superar obstáculos o explorar áreas difíciles de llegar con un rover tradicional. Sus ruedas dentadas le proporcionan agarre a diferentes tipos de superficies y terrenos.Desde su concepción en 2019, el equipo de JPL hizo múltiples pruebas del prototipo para perfeccionar su capacidad de movilidad y autonomía. Actualmente, EELS pesa alrededor de 100 kilogramos y mide 4 metros de largo.Durante los testeos recientes en el Glaciar Athabasca en Canadá, EELS demostró su capacidad para navegar por espacios estrechos y descender verticalmente a través de pozos de hielo que simulan condiciones parecidas a las de las lunas heladas de nuestro sistema solar.El objetivo final de EELS es explorar lugares como la luna de Saturno, Encélado, donde se cree que existen océanos subterráneos que podrían albergar vida. Con su capacidad para deslizarse a través del hielo y examinar su composición química y física, podría proporcionar respuestas a una de las preguntas más fundamentales de la humanidad: ¿estamos solos en el universo?El desarrollo del autómata es financiado por el programa de aceleración tecnológica de JPL Next y cuenta con la colaboración de varias universidades, incluyendo la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de California, San Diego.Aunque actualmente no forma parte de ninguna misión específica de la NASA, las pruebas y mejoras continuas apuntan a un futuro en el que EELS podría desempeñar un papel crucial en la exploración planetaria y la búsqueda de vida más allá de la Tierra.