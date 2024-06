Se confirmó la primera muerte por gripe aviar en el mundo

Recomendaciones de la OMS

La gripe aviar ha avanzado globalmente desde su detección en Hong Kong en 1997. Esta infección viral, que afecta principalmente a aves de corral y silvestres, se ha extendido a más de 40 especies de mamíferos en varios países.Ahora. “Este es el primer caso humano confirmado por laboratorio de infección por el virus de la influenza A(H5N2) reportado a nivel mundial y la primera infección por el virus aviar H5 en una persona reportada en México”, informó la autoridad sanitaria.La OMS detalló que la víctima no tenía antecedentes de contacto con aves de corral u otros animales. Antes de la aparición de los síntomas agudos, el hombre había estado postrado por múltiples condiciones médicas subyacentes.El médico infectólogo Roberto Debbag (MN 60253) es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, y consultado al respecto por Infobae sostuvo que “se trata de muerte por AH5N2, que es un virus aviar”.Y si bien remarcó que “el brote estaba controlado entre las aves y todos los contactos que tiene la persona fallecida dieron negativo a la enfermedad según los estudios del Instituto de Epidemiología de México”, consideró que “posiblemente el caso no tenga un valor pandémico y se trate de algo aislado debido a que la víctima tenía condiciones de base por las cuales se infectó, pero desde ya hay que dar el alerta y seguir el tema de cerca”.A su turno, el médico infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58.065) evaluó que “hay distintos virus de gripe aviar; algunos son simples sin gran sintomatología y hay otros como los AH5 y AH7 que son los más agresivos”.“Desde que está circulando ya se han detectado alrededor 400 muertes, pero lo que sucede es que tiene poca inefectividad en el humano y en general el contagio se produce por contacto directo con las aves”, explicó el experto, quien amplió: “En este caso hay que ver si fue a través de algún ave u objeto contaminado”.Sobre la posibilidad de que los casos escalen, Teijeiro consideró que “si bien por ahora es muy bajo el riesgo de contagio de persona a persona, de todas maneras es para tener en cuenta”. “La Organización Mundial de la Salud venía alertando de esta enfermedad ya hace unos años”, insistió.En un comunicado, la OMS ahondó: “Este es el primer caso humano confirmado por laboratorio de infección por el virus de la influenza A(H5N2) reportado a nivel mundial y la primera infección por el virus A(H5) en una persona reportada en México. El caso presentaba múltiples condiciones subyacentes y la investigación de las autoridades sanitarias mexicanas continúa para determinar la probable fuente de exposición al virus. Recientemente, se han detectado virus de la influenza A(H5N2) en aves de corral en México”.“Siempre que los virus de la influenza aviar circulan entre las aves de corral, existe riesgo de infección y pequeños grupos de casos humanos debido a la exposición a aves de corral infectadas o ambientes contaminados, por lo que los casos humanos esporádicos no son inesperados. Anteriormente, se han notificado casos humanos de infección por otros subtipos H5, incluidos los virus A(H5N1), A(H5N6) y A(H5N8)”, agregaron.Y sumaron: “La evidencia epidemiológica y virológica disponible sugiere que los virus A(H5) de eventos anteriores no han adquirido la capacidad de mantener la transmisión entre humanos, por lo que la probabilidad actual de propagación sostenida de persona a persona es baja. Según la información disponible hasta el momento, no se han detectado más casos humanos de infección por A(H5N2) asociados con este caso”.Por otro lado agregaron desde la OMS: “No existen vacunas específicas para prevenir la infección por el virus de la influenza A(H5) en humanos, aunque se han desarrollado vacunas candidatas para prevenir la infección por A(H5) en humanos con fines de preparación para una pandemia. Un análisis detallado de la situación epidemiológica, una mayor caracterización de los virus más recientes (en humanos y aves) y las investigaciones serológicas son fundamentales para evaluar los riesgos”.Este caso, según el organismo, no modifica las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de salud pública y vigilancia de la influenza.“Debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de la influenza, la OMS enfatiza la importancia de la vigilancia mundial para detectar y monitorear los cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus emergentes o en circulación, los cuales pueden afectar la salud humana y animal y el intercambio oportuno de virus para la evaluación de riesgos”, explicaron.“Cuando ha habido exposición humana a un brote conocido de un virus de influenza A en aves de corral domésticas, aves silvestres u otros animales, o cuando se ha identificado un caso humano de infección por dicho virus, se requiere una mayor vigilancia en las poblaciones humanas potencialmente expuestas. Esta vigilancia mejorada debe considerar el comportamiento de la población en cuanto a la búsqueda de atención médica e incluir una variedad de enfoques de atención sanitaria activa y pasiva y/o basados en la comunidad, como una vigilancia mejorada en los sistemas locales de IRA/ILI/IRAG, detección activa en hospitales y grupos con mayor riesgo ocupacional de exposición, así como incluir a curanderos tradicionales, médicos privados y laboratorios de diagnóstico privados”, agregaron en el comunicado.“En caso de una infección humana confirmada o sospechada causada por un nuevo virus de la influenza A con potencial pandémico, incluida la influenza aviar, se requiere una investigación epidemiológica exhaustiva de los antecedentes de exposición a animales y/o viajes, junto con el rastreo de contactos. La investigación debe incluir la identificación temprana de eventos inusuales que podrían indicar la transmisión del nuevo virus de persona a persona. Las muestras clínicas recolectadas de casos humanos sospechosos deben analizarse y enviarse a un Centro de Colaboración de la OMS para su posterior caracterización”, agregaronAdemás, “los viajeros a países con brotes conocidos de influenza animal deben evitar las granjas, el contacto con animales en mercados de animales vivos, ingresar a áreas donde los animales puedan ser sacrificados o el contacto con superficies que puedan haber sido contaminadas con heces de animales. Los viajeros deben lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y seguir buenas prácticas de seguridad e higiene alimentaria. Si personas infectadas de las zonas afectadas viajan al extranjero, su infección puede detectarse en otro país durante el viaje o después de su llegada. Si esto ocurre, se considera poco probable una mayor propagación a nivel comunitario, ya que este virus no ha adquirido la capacidad de transmitirse fácilmente entre humanos”.