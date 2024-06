Cirujano cardiovascular argentino fue elegido entre los 7 sabios de la humanidad

Un cirujano argentino fue elegido como uno de losen el mundo. Es la primera vez que se hace este reconocimiento en la Historia de la Medicina y el documento quedó estampado con su firma el pasado 28 de mayo en el Antiguo Parlamento Griego de Atenas, la cuna de la civilización.Se trata del rosarino Federico Benetti (76), quien. Tiene 27 patentes de invención en USA y es el único Cirujano Cardíaco en el mundo que cuenta con 2 patentes de invención en Técnicas de Cirugía de Corazón: la de MIDCAB y XIPHOID APPROACH. Con esta última, realizó la primera Cirugía Coronaria Ambulatoria del Mundo. La hizo en Rosario, en La Fundación Benetti que él mismo fundó.. Para mí, representa un cambio de paradigma importante porque en ese lugar se inscribe la medicina en la historia de los filósofos. Este reconocimiento representa el broche de cierre de mi trayectoria en la cirugía coronaria”, reconoce en diálogo conAsí como René Favaloro, desde Cleveland, contribuyó al desarrolló del by-pass,. El evento, Seven Wise Cardiac Surgeons of de Golden Decade of the 90s, fue promovido por la comunidad científica de cirujanos cardíacos griegos y dedicado a quienes dieron forma a esta especialidad en la modernidad a través de sus innovaciones y dedicación al progreso.El número 7 representa mucho más que un valor numérico. Desde los siete sabios de la antigua Grecia hasta los siete cirujanos cardíacos pioneros de la era dorada de 1990, la cifra se asocia con grandes logros y avances científicos. El simbolismo también reside en los 7 días de la Creación, los 7 colores del arcoíris y las 7 principales notas musicales.La historia de Benetti, que nació el 29 de noviembre de 1947 en Rosario, comenzó a escribirse cuando eligió ser cirujano cardiovascular, algo que tuvo claro desde sus 14 años.“Mi papá fue el primer cirujano cardiaco que hizo una operación a corazón abierto en Argentina, en 1958. Tenía un Instituto con un departamento experimental donde me enseñó cómo mantener vivo, latiendo, el corazón de un sapo. Ahí empezó todo. No me interesaba ser médico. Nunca tuve dudas de que quería ser cirujano cardíaco. Entrené en Brasil y a los 24 años hice mi primera operación de corazón. Siempre trabajé obsesivamente”, describe ante este medio.Es considerado el padre de la Cirugía con el corazón latiendo y la cirugía Cardíaca Menos Invasiva del corazón., entre ellos recibió en 1998 un premio en la Academia de Ciencias y Artes de Chicago por su invento del estabilizador mecánico a los 100 inventos que modificaron la vida del hombre.También, exportó y formó con sus técnicas a numerosos cirujanos en todo el mundo y creó centros en 45 países. Por sus inventos, no cobra ningún royalty ya que fueron cedidos a la compañía CTS (Cardiothoracic System), lo cual le permitió visibilizar su trayectoria a nivel global. En la Isla de Cos, donde nació Hipócrates, una placa lleva su nombre desde 2008.Su primera publicación científica fue en la Revista de la Sociedad Argentina de Cardiología fue en 1980. En 1989, fundó junto al japonés Jerry Wada Cirujano y a varios especialistas de países en OSAKA, la Sociedad Internacional de Cirugía Cardiotorácica (ISCTS).El 31 de enero de 1994 marcó quizá el momento de su consagración que le permitió fundar la primera compañía en Silicon Valley por intermedio de la cual desarrolló todos los inventos que le permitieron que estas operaciones sin circulación extracorpórea lleguen a millones de pacientes a lo largo y ancho del planeta."Realicé, por primera vez en el mundo, en el Sanatorio Colegiales de Belgrano, una operación coronaria en forma menos invasiva, es decir, un by-pass coronario utilizando una pequeña incisión lateral y una cámara de video creando la técnica de MIDCAB cuya patente tengo en USA", señala.En 1996, fundó la Sociedad Internacional de Cirugía Cardiaca Menos Invasiva (ISMICS) y en 1990, la Fundación Benetti con aportes personales con el objeto de fomentar la investigación, la docencia y el enriquecimiento de la ciencia médica en la rama de la cardiología y la cirugía cardiovascular.. “Quiero cambiar la forma y la estructura de cómo se hace el tratamiento integral de la enfermedad coronaria. En Japón, abrimos la primera clínica porque tiene la ley más avanzada y nos permite hacer stem cells o células madres más primitivas”, enfatiza.Y pone el acento en nuevos desafíos. "En 2005, inyecté células fetales en pacientes moribundos con insuficiencia cardiaca terminal, que tenían una expectativa de un año de vida. Fui el ejecutor del estudio por mi trabajo previo con células madres. Observamos la efectividad de las células que nos permitieron obtener en 40 meses el 66 por ciento de sobrevida. Dichos pacientes vivieron un promedio de 6 años; uno de ellos vivió 14 años”, finaliza para referirse a lo que considera el “santo grial” de las células madre que puede cambiar la historia de la medicina y el paradigma de la humanidad.