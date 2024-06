"Tenemos una población que se empobrece cada vez más", alertan desde la UCA

La pobreza ya es un "problema estructural" de la Argentina y para que se reduzca debe mejorar la estructura productiva del país, como condición necesaria para que el mercado de trabajo tome impulso.Así lo señaló Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).Según el académico, "si no mejora el mercado de trabajo es muy difícil salir de esta situación. Pero para que eso ocurra tiene que haber políticas de Estado que apunten a la producción".Donza consideró que, en la Argentina, la pobreza "ya es estructural y esta es la tercera generación que nace en esa situación. En los últimos 20 años, nunca hemos tenido menos de uno de cada cuatro argentinos en la pobreza"."Es que venimos de décadas de fracaso en la implementación de políticas sociales. En ese período, el Estado nunca encontró la forma de disminuir los niveles de pobreza", enfatizó.De acuerdo con el estudio académico, la pobreza -que se determina por el valor de la canasta básica alimentaria- ya alcanza a 24,9 millones de residentes en áreas urbanas en el país, mientras que unos 7,8 millones de personas de ellos está sumergido en la indigencia."Estos datos reflejan el impacto de la devaluación, que provocó una inflación acelerada y de las políticas de shock que implementó el Gobierno, porque piensa que son las medidas más eficientes", sostuvo Donza, en declaraciones al programa "ESta mañana" de radio Rivadavia.A su criterio, "veníamos de un esquema que ya tenía serios problemas. Pero si no hay políticas de Estado que aumenten 'la torta' para poderla repartir a partir de consensos, el panorama no cambiará"."Tenemos una población que se empobrece cada vez más", alertó el especialista.