Pronósticos coinciden con llegada de “La Niña”: las previsiones para Argentina

La, que puede provocar fenómenos extremos como incendios forestales y ciclones tropicales,El Niño es un calentamiento natural de las temperaturas de la superficie oceánica en el Pacífico oriental y central, mientras queSegún la OMM, hay un"El final de El Niño no significa una pausa en el cambio climático a largo plazo, ya que nuestro, debido a los gases de efecto invernadero que atrapan el calor", dijo el secretario general Adjunto de la OMM, Ko Barrett.de la superficie del mar seguirán desempeñando un papel importante durante los próximos meses", añadió Barrett.Los últimos nueve años fueron los más cálidos de los que se tiene constancia,Hay que aprender a cuidar el agua para la agricultura. Pensarla y administrarla porque es un recurso, cada vez más escaso, de suministro cada vez más incierto. Entre El Niño y La Niña se han ocupado de alborotar todo y ya no corre aquello de que el agua necesaria para sembrar vaya a estar asegurada. Puede llegar toda de golpe o puede no llegar a tiempo. Ahora hay suficiente, pero para septiembre está en duda.Por eso Pablo Mércuri, la principal referencia agro-meteorológica en el INTA, recomendó cuidarla. “onservar el agua en el suelo te permite generar como un buffer de agua que ante un déficit que puede ocurrir en primavera, tengas esta reserva almacenada que te permite cubrir ese déficit”, dijo el especialista.Consultado por las posibilidades del regreso del fenómeno de “La Niña”, el experto del INTA, sostuvo que “los diagnósticos proyectan que después de este Niño, ya estamos en valores normales del océano Pacífico Ecuatorial, y se proyecta el inicio de una Niña.. Recordemos que los impactos siempre están relacionados con la intensidad de los fenómenos, no solo con la ocurrencia de un fenómeno”, remarcó al dialogar conAl ser interrogado sobre la probable intensidad de La Niña y su comportamiento que influye directamente en el campo, Mercuri sostuvo que no sería tan aguda como en los últimos tres años. Sin embargo, aclaró que “la ocurrencia de una Niña, también, porque no es solo que nos llueve menos”, dijo y agregó que “hay muchas características de cómo se comporta el clima. En la Niña, se alargan los días favorables para el trabajo en el suelo. En los años de La Niña, las olas de calor ocurren en todo tipo de años. Pero en los años de Niña, ocurren con menor humedad atmosférica. Es mucho mayor el impacto que pueden generar.”, sostuvo el referente del Inta.Por tal motivo, en la charla con, Mercuri sostuvo que es importante elegir los cultivos que consumen menos agua y hacer una rotación para bajar el consumo.. Y en las zonas donde la napa se puede convertir en un aliado, también considerarlo en la toma de decisiones”, afirmó., tiene que ser como las reservas que tenemos al inicio de campaña en la cuenta del banco”, concluyó.