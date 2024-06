Se celebra hoy el Día Nacional del Perro: a qué se debe

Los perros son reconocidos por su lealtad y por haber sido compañeros del ser humano durante milenios. Además, desempeñan roles que van más allá de ser simplemente mascotas.Su importancia no se basa solo en su adorable presencia en los hogares, también son guardianes, pastores y, sobre todo, amigos incondicionales. La influencia positiva que tienen en la salud mental y física es innegable, ya que interactuar con ellos puede reducir el estrés, aumentar la actividad física y mejorar el estado de ánimo de manera significativa.La interacción entre humanos y perros es tan relevante, para ambas especies, queEs un momento para honrar esta relación tan especial y reconocer su papel como compañeros leales y miembros queridos de las familias.Además, el Día Nacional del Perro también sirve como una oportunidad para crear conciencia sobre la adopción responsable, la protección de los derechos de los animales y la promoción del bienestar canino en todo el país.Sumada a su función como animales de compañía, los perros desempeñan un rol vital en la sociedad. Desde realizar terapias que brindan consuelo a personas enfermas o traumatizadas, servir de guías y ayudantes de personas con discapacidad, hasta perros de rescate que salvan vidas en situaciones de desastre, su versatilidad y capacidad para adaptarse a diversas tareas los convierten en aliados valiosos.También pueden ser entrenados para cumplir tareas importantes como parte del cuerpo de policía, como por ejemplo detección de drogas, ataque y defensa de sus guías.Estas eran algunas de las funciones que cumplía, el perro policía que inspiró la celebración nacional. Su historia comenzó en 1977, año en el que asumió su puesto en la Policía Federal Argentina. El joven ovejero alemán estaba entrenado específicamente para intervenir en situaciones violentas y brindarle protección a sus cuidadores o a quien lo requiera.El 2 de junio de 1983 se encontraba patrullando el barrio de Devoto junto a otros oficiales cuando comenzó un tiroteo entre la policía y un grupo de sospechosos que habían intentado ingresar a distintos vehículos con el presunto fin de robarlos.Ese momento fue en el que Chonino saltó en defensa de su guía, Luis Alberto Siberto, y terminó recibiendo un disparo en el corazón que causó su muerte. Sin embargo, previamente había logrado sustraer algunos documentos de los bolsillos de los delincuentes con su boca, que luego fueron utilizados para identificarlos y condenarlos a cadena perpetua.Chonino se encuentra descansando en el Círculo de la Policía Federal Argentina. La escritora y periodista Cora Cané propuso en 1996 que el día del fallecimiento del can sea conmemorado como Día Nacional del Perro, y así lo fue desde ese año hasta la actualidad.El Día Nacional del Perro no es la única forma en la cual es conmemorado su acto de coraje, sino que también se alzó una estatua de bronce que lo representa, además de un homenaje anual que realiza la División Perros de la Policía Federal Argentina.También se bautizó una calle en el barrio de Palermo con su nombre para lograr mantener la memoria de este valiente can a lo largo del tiempo.La efeméride a nivel mundial es cada 21 de julio con el fin de concientizar sobre la adopción responsable, los buenos cuidados e intentar reducir la incidencia de abandonos de perros en todos los países del planeta.