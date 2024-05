“Fue una experiencia única”, dijo abuela de niña nacida en vereda del hospital

Sociedad Una adolescente de dio a luz a su beba en la puerta de hospital entrerriano

En la madrugada de este viernes, una adolescente de 16 años dio a luz en la puerta del hospital Centenario de Gualeguaychú, y apenas descendió del remis que la había llevado hasta el nosocomio.Olivia nació a las 4:55 horas, tras un operativo policial de emergencia que facilitó la llegada de su mamá al Centenario, sin embargo, no alcanzó a ingresar y nació en la vereda. Tenía fecha para el 4 de junio, pero se adelantó. Pesó 2.800 kilos, se encuentra bien de salud y mañana recibirá el alta médica.“Vino un remisero conocido y me hizo la gauchada de ir a buscarme para traerme al hospital, y avisó a la policía para que nos limpiara el camino y llegar rápido”, relató.“No alcanzamos a llegar, cuando gritó, bajó del remis y salió el bebé. Quedo colgado en el pantalón, no nos dimos cuenta, lo vio la policía”, agregó la mujer.Además indicó que en los estudios previos de embarazo, no se pudo ver el sexo de su nieta, y aunque esperaban un varón, llegó una hermosa bebé. “Nos enteramos qué era cuando la policía Ana la agarra y nos dice ´es una nena´”.“Sentía nervios porque ella gritaba y yo no sabía qué hacer. El remisero venía a toda velocidad, pero ya había avisado a la policía”, contó Claudia sobre el momento de nervios que vivió junto a su hija.“Ella está bien, contenta y tranquila, gracias a Dios, las dos están bien. Fue hermoso, una experiencia hermosa y única”, resaltó.La joven mamá de Olivia, agradeció con emoción la ayuda de todos los que colaboraron en la atención de su primera hija. “Es muy hermosa”, dijo sobre su pequeña bebé. “Muchas gracias a todos. Gente que ni siquiera me conocía me ayudó, el remisero, el quiosquero, la gente del hospital, las chicas. Fue excelente”, dijo. (Radio Máxima)