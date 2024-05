Jubilaciones ANSES: cómo tramitar una pensión mensual sin tener los aportes

¿Qué es la PUAM y quiénes pueden pedirla?

De cuánto es la PUAM y qué pasa con la cobertura de salud

¿Cómo iniciar el trámite para solicitar la PUAM?

En Argentina, aquellos que cumplen con, están habilitados para tramitar la jubilación como trabajadores en relación de dependencia o como trabajadores independientes o autónomos.tienen la posibilidad de tramitar y cobrar una pensión.vitalicio a las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión.La Pensión Universal para el Adulto Mayor consta de un pago mensual al que pueden acceder. Para solicitarla, hay que cumplir con los siguientes requisitos:-Tener 65 años o más.-Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.-No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.-Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.y se actualiza por la Ley de Movilidad. Días atrás, la ANSES determinó que el importe de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, y pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual), publicóSin embargo, por tratarse de una pensión y no de una jubilación,que sobrevive no puede cobrar el beneficio del fallecido.Para iniciar la solicitud de la PUAM es necesario. Luego, hay que seguir los siguientes pasos:-Consultar cuál es la Unidad de Atención Integral (UDAI) u oficina de ANSES más cercana a su domicilio.-Solicitar un turno para recibir atención presencial y personalizada. El turno se pide a través de la web de ANSES y se trata de un trámite gratuito.-Consultar la información del día y lugar del turno asignado.-Presentar la documentación en la Unidad de Atención Integral (UDAI) u oficina correspondiente al turno asignado.Fuente: (ElCronista)