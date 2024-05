Resultados definitivos de las Pruebas Aprender 2023: “Deterioro y estancamiento”

Brechas de desigualdad

En Lengua, solo el 66% supera el nivel básico

En matemática, casi la mitad no alcanza un desempeño aceptable

Diferencias entre escuelas públicas y privadas y el impacto de la inequidad

Puntos a destacar en contextos desfavorables

Un plan de alfabetización para buscar mejores resultados

Error Aprender 2021

El Gobierno nacional dio a conocer este viernes losy que la Secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendell calificó como un llamado de atención.El operativo, de carácter censal, se realizó en septiembre pasado yEse número, tanto del sector de gestión estatal como gestión privada y de los ámbitos rural y urbano.Para la confección del dispositivo nacional, los alumnos fueron evaluados en, respondiendo un cuestionario de contexto.En el caso deno demuestran haber alcanzado el nivel mínimo esperado.. Casi el 50% de los estudiantes no alcanza un nivel de desempeño aceptable para la finalización de la escuela primaria.Además, en. "Estamos ante un sistema educativo fragmentado y, con estos resultados, es evidente la necesidad de mejora", señaló María Cortelezzi, subsecretaria de Evaluación e Información Educativa, que acompañó a Torrendell en la presentación., a partir de la lectura de cuentos de literatura infantil, biografías, artículos periodísticos de interés general y artículos expositivos extraídos de enciclopedias infantiles, de breve extensión.cuando cuentan con abundante información de respaldo, explícita y sugerida, e identificar aspectos globales elementales en cuentos (subgéneros sencillos, personajes principales, resúmenes adecuados).y distinguir superestructuras y ámbitos de textos informativos, mientras que el 29% se ubicó en el nivel más avanzado, demostrando solvencia en características y recursos propios de los géneros literarios.Al comparar estos rendimientos con los números obtenidos en 2022, se puede percibir un deterioro.La prueba de matemáticaque resulten desafiantes y que requieran reinvertir conocimientos matemáticos disponibles.en relación con lo que se espera de los estudiantes que están próximos a finalizar el nivel primario., pudiendo reconocer equivalencias entre expresiones numéricas distintas e identificar la operación necesaria para resolver un problema.de resolver problemas de distintos contextos, con fracciones y decimales, e identificar las relaciones entre dividendo, divisor, cociente y resto.Si se realiza una comparación con el muestreo de 2022,y que creció la cantidad de niños y niñas por debajo del nivel básico. Respecto a la serie histórica, en los últimos 10 años no se encuentran cambios sustanciales.Los estudiantes, mientras que en el caso de los estudiantes de escuelas de, mientras que entre quienes asisten aAl analizar losque aquellos que ocupan niveles superiores, ya sea en Lengua o en Matemática.Esta brecha socioeconómica persiste a lo largo de los años y, en un contexto de crisis permanente, le plantea a las autoridades un desafío mayúsculo:Desde la Secretaría de Educación señalaron que, pese al estancamiento mencionado, los resultados de, resaltaron.Torrendell puntualizó además, que para potenciar los aprendizajes de los estudiantes y garantizar el acceso a la alfabetización inicial en el primer ciclo de la primaria,. Por eso necesitamos continuar impulsando dispositivos que animen a la mejora de la calidad y equidad de la educación".En las últimas horas,, en una iniciativa del Gobierno nacional que apunta a lograr que todos los estudiantes de la República Argentina puedan leer, comprender y producir textos."Nos hemos propuesto la alfabetización como el eje transversal de la política educativa, porquea otros conocimientos y experiencias culturales y sociales. Organizar la política educativa en torno a la alfabetización nos da un objetivo común para consolidar los aprendizajes fundamentales", explicó Torrendell.Al ser consultado sobre planes que muestren, a la larga,"La matemática es otro lenguaje, pero el plan de alfabetización funciona como base para llegar ahí, como un primer paso.y se pueda a apuntar a un mejoramiento general", afirmó.Según datos de las Pruebas Aprender 2023, solo el 46,6% de los alumnos leen en su tiempo libre libros que no les dieron sus maestros o maestras en la escuela.Si bien se evidenció que el nivel socioeconómico no presentaba una diferenciación en relación con la lectura de libros,. De igual modo, la disponibilidad de un espacio tranquilo para estudiar puede oficiar como unAl avanzar en el análisis de la serie histórica de Aprender, que impactó fuertemente en el área de Lengua.En la evaluación original,(Básico y Por debajo del Básico) era de casi 20 puntos porcentuales:En 2018, 24,7% no alcanzaba el nivel Satisfactorio y en 2021 esta proporción era del 44%.Sin embargo, con los resultados de 2021 corregidos: en 2018, 24,7% no alcanzaba el nivel Satisfactorio y en 2021 esta proporción es de 29,1%.Es decir, que la diferencia entre 2018 y 2021 es de menos de 5 puntos porcentuales (4,4 puntos porcentuales) y. También está claro que uno tiene que aprender de esas situaciones y fortalecer la institucionalización de procedimientos para que esto no vuelva a suceder", manifestaron al respecto fuentes de Educación. Fuente: (ElCronista)