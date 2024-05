No se descarta la realización de la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano

Foto: Una de las ediciones anteriores de la fiesta de Gualeguaychú Crédito: Foto: Archivo Elonce

Late una oportunidad para que se realice la séptima edición de la Fiesta del Pescado y Vino Entrerriano, cancelada a principios del año por la gestión de Mauricio Davico, bajo la excusa que no la ciudad atraviesa una “emergencia social y económica”.



A medio año de su fecha original, el sector turístico entiende que la no realización significó perdidas y menores ingresos durante el primer fin de semana del año.



Ahora, Fernando Zubillaga, presidente del Ente Mixto Gualeguaychú Turismo, confirmó a R2820 que existe una posibilidad de que la Fiesta se haga hacia finales de año.



“La Fiesta no está descartada, de hecho, hay organizadores privados que están proyectando cómo tomarla bajo su responsabilidad y solventó económico. Nosotros estamos abiertos a esas propuestas y si bien todavía no hay ningún expediente abierto pero estamos a la escucha porque es una fecha que se puede perder. De hacerse la modalidad sería otra”.



Por otra, Zubillaga precisó que hacia la primavera Gualeguaychú tendrá un cronograma de eventos destacados para atraer a potenciales visitantes.



En primer término, el Ironman pactado para el sábado 6 de octubre “que es un evento que convoca porque desde la preinscripción se ha reflejado un gran interés según nos decía la empresa organizadora. Vamos a tener gente de todo el país y países limítrofes durante tres días a hospedarse, recorrer los atractivos y a consumir nuestra gastronomía”, señaló el titular del Ente Mixto.



En segundo lugar se concretará la Expo Moto “los tres primeros días de noviembre y, en breve, vamos a estar anunciando un nuevo evento que vuelve a la ciudad para el cuatro fin de semana de noviembre -del 22, 23 y 24- y que tiene la misma envergadura que este Ironman”, adelantó a R2820, Fernando Zubillaga.