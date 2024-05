"Nos conmovió a todos”, acotaron desde el Club Social y Deportivo Tabossi

El Club Social y Deportivo Tabossi era donde Néstor Rodríguez y los hermanos Ayrton y Brian Bertozzi solían jugar en cada fin de semana. Sin embargo, el domingo 7 de abril de este año murieron en un fatal accidente entre dos autos. Al respecto, hoy se realizó una marcha en la plaza San Martín de la localidad para exigir justicia y desde la institución formó parte.Lucio Landra, integrante del Club Social y Deportivo Tabossi, afirmó: “Era un jugadorazo. Los otros dos jugadores del club eran dos tipos muy queridos por el pueblo. Fue una situación que conmovió a todos y no solo al pueblo cercano.”.Por otro lado, acotó que llegó a disputar la edición 2024 de la Copa Entre Ríos que finalizó hace algunos días: “Llegó a meter un gol, lo festejó con el alma y estábamos por empezar el Paraná Campaña y no había podido jugar el primer partido por una lesión. Se quedó con las ganas, tenía unas ganas terribles de jugar”.Axel Godoy, quien conociera a los tres jóvenes fallecidos en la ruta 12, manifestó que Brian “se hizo querer mucho por nosotros. Con todos era un chiste o una sonrisa. Últimamente no faltaba a ningún entrenamiento. Es algo que nos shockeó a todos. Fue un golpe muy fuerte para nosotros y no me imagino para todos ellos. Es algo muy duro”.Agustín, por otro lado, acotó que Brian “”.