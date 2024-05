Pidieron justicia por jóvenes muertos en ruta 12: “Estamos destrozados”

Tuvo lugar este domingo un nuevo pedido de justicia de los familiares de los tres jóvenes fallecidos en el accidente fatal en la ruta 12, a la altura de Crespo, el pasado 7 de abril a las 6:45 horas. Allí perdieron la vida Brian y Ayrton Bertozzi como así también Néstor Rodríguez.estuvo presente en la marcha que se realizó este jueves por la noche.Karina, madre de Brian y Ayrton, volvió a exigir justicia por sus hijos y cargó contra Maximiliano Zapata, conductor del otro vehículo: “Ese día que los mató, que él fue el culpable, mientras nosotros velábamos a los chicos buscó enseguida abogado y le pidió a la jueza y a la fiscal ir a la casa.. El juicio puede demorar dos o tres años y ¿él va a estar dos o tres años en su casa?”.“¿No puede ser que una persona que mata a tres criaturas va a ser inocente?”, expresó. Además, agregó que cree que será culpable porque “está el video y vi un pedazo donde quiere adelantarse a un auto, quiere adelantarse a otro auto, viene con todo y los lleva a los chicos”.Por otra parte, aseguró que el hijo que estaba como conductor jamás tomó alcohol: “’”.“El juez (Pablo) Zoff me dijo que por ley él –por Zapata- tenía que estar en la casa porque estaba accidentado. Ahora está bien y en julio pienso que podría ir a esperar el juicio en la cárcel”, amplió.Por otro lado, apuntó al simple hecho de no haberle hecho el test de alcoholemia al conductor del Toyota: “Es un fallo de la justicia esto. Ahora el asesino le quiere sacar a mi hijo iba alcoholizado, que había dejado muestra en la morgue. Pero a mi hijo lo mataron casi parado”. “Se sabe que el tipo cruzó en doble línea amarilla y los mató a los tres”, cerró la mujer.La madre también expresó: “Quedé en el 7 de abril”, que fue la fecha del accidente fatal de la ruta nacional 12. Por otro lado, recordó a sus hijos: “”.Sergio Enrique, padre del sobreviviente Emiliano, comentó cómo se encuentra actualmente: “Él está bien. Lo único es que tiene cuello ortopédico y tiene dos meses más por la pelvis. Se levanta y anda con muletas”. En cuanto a la relación con los jóvenes fallecidos, acotó: “Se conocían de chiquito. Vivía más en la casa de ellos que en la mía. Salían y jugaban al fútbol juntos acá en Tabossi”.“Todos queremos justicia, pero la causa no ha avanzado”, explicó posteriormente el padre. Bajo su opinión “”.Sofía, hermana de Néstor, describió a su hermano como “un buen chico, como los otros dos. Salieron a bailar sin ninguna intención de nada y vino este tipo y los mató. Es un asesino, no hay otra palabra. Exigimos justicia porque es lo que nos queda. Sé que la justicia es lenta, pero hay millones de casos en que el tipo va preso y él está durmiendo en la casa como si nada. Me hubiese gustado que me hubiese dado el pésame a mí y a las otras familias y ser un poco más humano”.Además, habló de la tragedia que conmueve a su familia: “Venimos de tres tragedias así. En 2014 mi papá y hasta el día de hoy seguimos en veremos. El año pasado fue otro y ahora mi hermano Néstor. Hoy lo que exigimos es justicia y que pague por lo que hizo”.. Vengo de muchas muertes así y muchas pérdidas en menos de un año. Exijo justicia por los tres chicos para que puedan acompañar con ellos”, concluyó.