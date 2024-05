Colegio de Profesionales de la Agronomía organizó curso para asesores técnicos

Nuevas tecnologías

El Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos realiza un curso destinado a asesores técnicos. El mismo se lleva a cabo en Colonia Ensayo.Leandro Brambilla, coordinador de capacitación de Campo Limpio, una de las firmas convocadas, dijo aque “como sistema de gestión de envases vacíos, que tiene un marco reglamentario detrás, los acompañamos en este ciclo de capacitaciones que hacen los profesionales. La capacitación se hace en el marco de la Ley de Fitosanitarios, que regula la función del asesor de fitosanitarios. Nosotros trabajamos con la Ley de Envases Vacíos que asigna distintas responsabilidades. El profesional no tiene una responsabilidad legal asignada en la ley, pero sí es un asesor del usuario, del productor. Nos sirve a nosotros que conozcan esta información”.Remarcó que “Campo Limpio es un programa de gestión de envases vacíos, es una etapa final donde el producto se usó y el envase queda vacío. Hay una Ley Nacional que establece cómo deben ser manejados estos envases. La información que el profesional tiene que pasarle el profesional al productor es la responsabilidad que tiene el usuario en el marco de esta ley. El usuario es quien debe vaciar el envase, tiene una responsabilidad de lavar el envase, almacenarlo de manera segura para las personas y el ambiente, y llevarlo al sistema de gestión que despliega Campo Limpio. Hay centros de almacenamiento transitorio, en Entre Ríos hay ocho; y hay lugares móviles”.Indicó que hoy en día “no se concibe una producción técnicamente, desde el punto de vista productivo, si no integra cuestiones ambientales y sociales. No solamente es por responsabilidad empresaria, sino por todos los marcos reglamentarios que se generan por la salud y seguridad del trabajador, como así también las cuestiones ambientales donde se hace aplicación de fitosanitarios”.“Hoy vamos a hacer una prueba dinámica del drone T40. Sirve para fumigación. Es un drone agrícola, sirve para diversos cultivos. Lo bueno que tiene es su sistema de pulverización. Son con discos CDA. No hay horarios para volarlo, puede hacerse de noche. No tenés condición de piso. Tiene muchas ventajas”, explicaron a Elonce desde el stand de Distribuidores D y E.Esta nueva tecnología “empezó muy fuerte con el tema de arroceras, por el piso, y después se extendió a todos los cultivos”.Por su parte, Adriano Schunk, indicó que “somos una empresa de María Grande, trabajamos en toda la tecnología de agricultura y precisión. Estamos trabajando con drones agrícolas. Hoy trajimos el dron más grande que tenemos en el mercado, que es el t40, que tiene capacidad para 40 litros. Tiene durabilidad de batería de 8 o 9 minutos, y capacidad de entre 2 y 4 hectáreas por vuelo. El equipo tiene tres baterías, el tiempo de carga es de 8 minutos. Tenés una batería trabajando, otra cargando y otra en descanso, ese es el circuito de trabajo”.“Es una herramienta más para sumar al campo. Si termina de llover se puede trabajar, si es de noche también, no tiene la limitante del pisoteo. El equipo es Chino, nosotros somos distribuidores de la marca en la zona. Tenemos servicio, reparación y venta”, agregó. Comentó que un equipo de ese estilo “sale 40 o 45 mil dólares”.