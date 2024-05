Zonzini por el caso Nahir: “Trabajaron para tener el primer machicidio del país”

El manager de medios y ex vocero de Nahir Galarza,se mostró conforme con la trama del film protagonizado por la actriz Valentina Zenere. “La película refleja todo lo que que plasmé en el libro en el que hablé de por qué el caso de Nahir Galarza y Fernando Pastorizzo se convierte ende la región”, sostuvo a“Hubo una investigación absolutamente deficiente donde el fiscal Rondoni Caffa, el coordinador de fiscales Lisando Berán y el juez de Garantías Mario Figueroa,. De hecho, en la previa de un programa de TV, el fiscal me dijo que estábamos ante un caso único e increíble porque era la contraparte de los femicidios en el país”, repasó en diálogo con“Este caso se transforma por las edades de los chicos, de 19 y 20 años, y porque fue un record que se investigue a una adolescente y se cierre la causa en seis meses, cuando un femicidio tarda hasta 20 años en resolverse”, comparó al apuntar a la “doble vara” con la que juzgan estos crímenes.y está en el expediente”, remarcó el auto del libro “El silencio de Nahir. Crónica de un linchamiento mediático”.

Para Zonzini, “al fiscal lo obligaron a cerrar el caso en seis meses, como el primer machicidio de Argentina, y todos serían premiados”. “De hecho, Rondoni Caffa cerró la causa y pretendió correr el velo para que no se viera lo vinculado a la falta de perspectiva de género, la misoginia y la acción patriarcal que tuvo la Justicia para con Nahir Galarza, y lo premiaron al nombrarlo juez de Garantías de Federación”, apuntó el mediático.“Hay gente muy obtusa que cree que la confesión de parte es relevo de pruebas, pero no es así”, sentenció y recalcó: En el caso de Nahir, haycon el dermotest se buscan los vestigios de pólvora para determinar si uno fue quien aplicó los disparos o manipuló el arma.; también a su madre, pero con la particularidad de que no le hicieron el dermotest al dueño del arma, a Marcelo Galarza”.“Para el fiscal, Nahir lloraba tanto que se quitó los vestigios de pólvora”, repasó Zonzini; y polemizó: “No era que Nahir era imperturbable, que no tenía emociones”.que, según dijeron jueces y fiscales, había sido un auto-secuestro. Pero en el detalle de la causa, el fiscal Martín Gil -que pertenece al mismo arco jurídico de estructuras patriarcales, machistas y misóginas- dice que el ilícito ocurrió; que el relato de Nahir, con 16 años, es veraz, concordante y que le figura sangre, barro y excoriaciones en las manos porque la ataron y la tiraron a un descampado, e incluso menciona la dilatación de su himen; pero porque la descripción de los malhechores fue tan insuficiente,, especificó el mediático en diálogo conel programa que se emite por, cuestionó Zonzini; y disparó: “El Fiscal Rondoni Caffa es una vedetonga”.“La Policía aparece en todos los lineamientos del caso Nahir y hasta la jueza María Angélica Pivas dijo una barrabasada porque, cuando se pedía la domiciliaria, antes que sea condenada, dijo: `No la podemos dejar en la casa porque si ella fue la asesina, podría matar a todos los testigos´, siendo que el arma estaba afuera y la tenía el padre”, repasó., exclamó el manager de medios.Y continuó: “El lera tal que la gente, con el cartel absurdo `Ni uno menos´, decía que si le otorgaban la domiciliaria iban a prender fuego la casa de la Nahir y la comisaría de Minoridad y Mujer”. Es más, Zonzini recordó que lo declararon “enemigo Nº1 de Gualeguaychú” porque les preguntó a los vecinos “por qué estaban tan desesperados para que la Justicia actúe”.. “Todo lo que está alrededor de Nahir no cierra por ningún lado, hay una complicidad espantosa”, sentenció.“Siempre creí que, reconoció Zonzini y apuntó que “el asesinato fue cometido o por un sicario o por un policía porque se trató de un tiro por la espalda y una ejecución en el piso”.“Y si fue Nahir, ¿cuál fue el móvil? Si la Justicia de Gualeguaychú quiso decir que la víctima fatal no era violenta; cuando los audios que salen en la película son los mismos que están en el expediente, donde”, analizó., sentenció Zonzini.