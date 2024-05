Las 35 prepagas que deben devolver lo que cobraron de más a sus afiliados

Qué empresas tendrán que hacer el reintegro

Cómo devolverán el dinero las prepagas

Tras varias semanas de negociaciones, la Justicia determinó que las compañías de medicina prepaga deberán devolver a sus afiliados los saldos cobrados por encima de lo que el Poder Ejecutivo considera “justo”, en función del avance del índice inflacionario.”, reza el punto primero del acuerdo.A partir de la cuota correspondiente al mes de julio del 2024, los montos se ajustarán libremente, conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas.Las prepagas que firmaron el acta y que, por tanto, tendrán que devolver lo cobrado “de más” a sus clientes, son las siguientes:-OSDE (Organización de Servicios Directos Empresarios)-Swiss Medical S.A.-Medicus S.A.-Omint S.A.-Galeno Argentina S.A.-Medifé Asociación Civil-Hospital Británico-Hospital Italiano (Sociedad Italiana de Beneficencia de Buenos Aires)-Obra Social del Personal de Dirección de Sanidad Luis Pasteur (OSLP)-Medicina Prepaga Hominis S.A.- Sanatorio Güemes-Medicina Esencial S.A.-Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales-Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación-Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca-ACA Salud Cooperativa de Prestación de Servicios Médicos Asistenciales Ltda-Asociación Mutual Sancor-Prevención Salud S.A.-Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A. (SIPSSA)-MET Córdoba S.A.-Hospital Alemán-Premedic (Grupo DDM S.A.)-CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones)-Círculo Médico de Lomas de Zamora-Obra Social YPF-International Health Services Argentina (IHSA)-Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA-Asociación Civil de Estudios Superiores-FEMEDICA (Federación Médica Gremial de Capital Federal)-Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo-Medicals (Programa de Salud)-Centro Médico Pueyrredón-Ensalud-Fundación Médica de Mar del Plata-Odepym-OpdeaLas empresas que firmaron el acuerdo deberán, desde julio, reintegrar a sus clientes los montos que hayan cobrado de más en su factura, entendido como los porcentajes por encima del índice de inflación del mes anterior, que es el criterio que fijó el Ministerio de Economía para limitar los aumentos.: el reintegro se activará desde julio y con un esquema de 12 cuotas iguales mensuales, especifica el acta.: el monto que cada usuario debe recuperar se descontará del precio de la factura que le llegue cada mes y estará actualizada por la tasa pasiva del Banco Nación, es decir el interés que paga esa entidad financiera por los depósitos a plazo fijo a 30 días.: el Gobierno determinó que las empresas de medicina prepaga alcanzadas por la medida de retroceso de precios podrán aplicar un aumento en mayo que no supere el 114,6% en comparación con el valor que cobraron a sus clientes en diciembre pasado, según anunció la Secretaría de Comercio.“En este sentido, estos valores no podrán superar la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1+ la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Indec vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023)”, indicaron.: el acta firmada especifica que desde julio “las cuotas de los afiliados se ajustarán libremente, conforme estructuras de costos y debido cálculo actuarial de cada una de las empresas”. Habrá que ver si, en esa instancia, el Gobierno vuelve a considerar que los incrementos que activen las empresas vuelven a ser objetables por considerarlos excesivos y fruto de un comportamiento coordinado. Esto implica que el reintegro de los saldos por encima de la inflación comenzará el mismo mes en que quedarían liberadas las empresas para poner los precios que consideren., tiene que ver con lo que sucederá con los usuarios de medicina prepaga que hayan sido desafiliados por falta de pago. “Las empresas de medicina prepaga aceptan reincorporar en iguales condiciones y sin restricción ni penalización alguna a quienes hayan sido dados de baja por falta de pago debido a los incrementos” que estuvieron bajo impugnación oficial.Por otra parte, la Superintendencia de Servicios de Salud se comprometió ante las empresas a desistir “de la presente acción” ante la justicia. “Queda a cargo de la SSS el seguimiento, control y ejecución del cumplimiento del presente acuerdo en el marco de sus atribuciones legales y reglamentarias. Y sobre el expediente abierto por la comisión de defensa de la competencia por colusión, el acta menciona que “dará intervención y trámite (...) a fin de que se expida (...) con relación a la tutela anticipada impuesta”. Desde el área no hicieron comentarios ante una consulta de