Alertan por estafa con falsos emails de AFIP pidiendo renovar clave fiscal

Estafadores intentan hacer caer a víctimas con el cuento de “actualizar” la clave fiscal de AFIP. En los últimos días, algunos usuarios han reportado la llegada de una nueva trampa a sus casillas de email, con una nueva modalidad de phishing (estafa que se esconde detrás de emails apócrifos) que ahora involucra a un organismo nacional: AFIP."Clave Fiscal" es el asunto del correo electrónico que llegó a varias personas, en la que se informa del vencimiento de clave."Le comunicamos que su clave fiscal está por vencer, para seguir operando con los beneficios de la misma debe ser actualizada la información biométrica. Para ello solicitamos adjuntar la siguiente información", reza el correo electrónico, para luego solicitar fotos del "frente y reverso" del DNI de la persona y un "video selfie" realizando una rotación de cabeza, "sin lentes ni tabapoca"."Por favor conteste este correo con los archivos solicitados", pide al finalizar.El vencimiento de clave fiscal es algo normal, pero no es posible que la entidad comunique esto vía email y requiriendo información como tal para actualizarla. De hecho, cada usuario es obligado a cambiar su clave fiscal luego de un determinado tiempo, aunque esto se pide únicamente al momento de iniciar sesión en la página web de AFIP, no por otros medios.No obstante, cualquier persona que haya olvidado su clave puede realizar una operación para crear una nueva mostrando su DNI cuando la cámara se activa al iniciar el proceso por la aplicación Mi Afip, para luego mostrar su rostro y seguir diversas instrucciones y así mostrarla de cada ángulo. Algunos de los pasos se muestran a continuación:Esto quiere decir que cualquiera podría realizar un cambio de contraseña de otro usuario contando con su CUIT/CUIL, la foto del DNI de la persona y un video de su rostro con las características que pide el email. Es este el motivo detrás de la estafa.Entre otras irregularidades, el email llega desde casillas que no corresponden a la entidad, siendo una: welcome@mindfulnessjp.org y otra: "nugegoda@eserfitness.com.ar"; y además la comunicación está firmada por una persona cuyo nombre no se vincula a AFIP: "Juan Pablo Cericciano".Por este motivo, es importante estar alertas y recordar algunos consejos a tener en cuenta en nuestro día a día.*No comercializar ningún bien a través de redes sociales*No enviar dinero a personas desconocidas sin ver el producto a adquirir*No operar en home banking, cajero automático o cualquier billetera virtual bajo las instrucciones de un tercero desconocido, aunque éste manifieste ser un empleado bancario o de una entidad crediticia*No brindar información sensible como contraseñas, códigos de ingreso o respuestas a preguntas de seguridad que permitan acceder a cuentas de nuestra propiedad*No hacer clic en enlaces externos cuyo origen desconocemos*En caso de ser beneficiados de algún premio, no se exigirá una transferencia previa de dinero para recibirlo. Ignorar este pedido*Hacer caso omiso de emails recibidos de presuntas entidades emisoras de tarjetas de crédito o cualquier organismo nacional, que pidan información para desbloquear nuestra cuenta, actualizar claves o que soliciten completar formularios con datos por cualquier motivo similar. Ante cualquier duda, comunicarse con la empresa en cuestión a través de sus canales oficiales para verificar la información.