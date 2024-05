Balearon una estación de servicio en Rosario y dejaron un mensaje para Di María

Pintadas en un mural



Este miércoles por la noche, individuos que se trasladaban en moto balearon la estación de servicio Puma ubicada en bulevar Oroño y Lamadrid, en la zona sur de Rosario. No hubo heridos en el ataque. Los delincuentes dejaron una nota que otra vez menciona a Ángel Di María en el contexto de su posible regreso a Rosario Central.Un llamado al 911 alertó sobre el ataque. La denuncia indicaba que dos individuos encapuchados, que se trasladaban en una moto de baja cilindrada y de color rojo, efectuaron disparos de arma de fuego y luego huyeron.Efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, donde levantaron cuatro vainas servidas. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.Algunos de los impactos dieron en el vidrio del shop de la estación de servicios, que se hizo añicos.En el lugar, los policías encontraron un papel escrito a mano con birome, donde otra vez se expresaba un mensaje intimidatorio hacia el futbolista rosarino Ángel Di María, que por estas horas decide si regresa a Rosario Central para terminar su exitosa carrera.El mural de Ángel Di María que luce sobre una pared de El Torito, el club de zona norte en el que Fideo dio sus primeros pasos en la ciudad, fue vandalizado en horas de la noche del último martes. Por el momento se desconocen el o los autores y en qué contexto se produjo el hecho.Además de manchar con pintura negra la cara de Fideo, escribieron con aerosol del mismo color la frase “todavía vas a volver???”. Ocurrio tras la eliminación del Canalla en la Copa Libertadores y en medio de los rumores del posible regreso del futbolista a Arroyito.Según información de la Policía, agentes constataron la presencia de las pintadas el martes por la noche sobre la fachada del club de zona norte, en Baigorria y Camino de los Granaderos, y también hallaron panfletos con inscripciones con "cargadas" a Central.La vuelta a su ciudad natal del futbolista campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 es una incógnita y en las últimas semanas circularon con fuerza distintas versiones y trascendidos, algunos acercándolo y otros alejándolo de Rosario en el próximo semestre.Aunque Benfica de Portugal desea retenerlo, todo parece indicar que Angelito tendría decidido no seguir en Europa y en el mapa de posibilidades aparecen al menos dos destinos: el Inter Miami de su amigo Lionel Messi y el Central de Russo, que ahora jugará la Copa Sudamericana y esta semana sumó como refuerzo a Marco Ruben.Sin embargo, las amenazas sufridas por Di María en marzo pasado en la entrada de su casa en un barrio privado de Funes lo hicieron dudar, tanto a él como a su familia, de volver a Rosario.En las últimas horas, versiones periodísticas que tomaron fuerza en Buenos Aires dan cuenta de la chance de que Fideo juegue en el Canalla por los próximos seis meses pero viviendo fuera de Rosario y sin su familia, que podría mudarse a Miami para preparar su desembarco en el conjunto que dirige Gerardo Martino. (Rosario 3)