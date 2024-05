Thomsen: "Rezo todas las noches para que Fernando tenga paz"

Sociedad Contundente posteo de la mamá de Fernando tras declaraciones de Máximo Thomsen

Luego de que 24 horas atrás se conociera la primera parte de la nota a Máximo Thomsen, preso en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, donde cumple la condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa, este miércoles se emitió el segundo y último tramo de la primera entrevista que concedió el ex rugbier. “Después de la pelea solo quería comer e irme a acostar”, dijo sobre lo que hizo mientras la víctima se moría.También se refirió a lo que hizo el grupo tras la paliza mortal esa madrugada del 18 de enero de 2020. De ello hay videos en la calle, en la casa de comidas rápidas. Un audio donde se escucha “caducó”. ¿Qué versión dio Thomsen?. Siempre después de salir me da ganas de comer”, dijo sobre lo que hizo tras abandonar la cuadra del boliche Le Brique. Y siguió: “. De la sangre en la zapatilla no me di cuenta. Las dejé, me puse las ojotas y salí”.Luego, se refirió al local de comidas rápidas. “Fuimos a comer. Le dije a Lucas (Pertossi), que también tenía hambre. Íbamos siempre.”, resumió. Fernando para esa altura ya estaba muerto.”.El periodista Rolando Barbano le repreguntó cómo no se enteró si estaba comiendo con el que mandó ese audio. Thomsen, trastabilló: “Sí, no, me dice de una pelea y que algo malo había pasado y había una ambulancia. Y le respondí que pudo ser otra...”.Luego,Su explicación: “Los policías me empiezan a hacer preguntas, qué había uno más, que esto era grave, una pena de 25 años, de 20... Y me empecé a asustar, me temblaban las piernas y di un nombre que no lo podían vincular a nosotros, alguien nada que ver.Esperaba el momento para pedirle disculpas, me arrepiento ciento por ciento”.¿Qué hablaron cuando estuvieron todos en la comisaría?, preguntó el periodista. “Les dije que me digan qué hice porque no me acordaba.Yo quería la verdad porque me iba a venir a ver mi mamá y le quería contar. A ella siempre le dije la verdad, porque no me gusta mentir”, respondió.Sobre el abogado Tomei, que los defendió a todos hasta el juicio, aunque ahora tanto él como Matías Benicelli son representados por otros letrados, recordó: “Creo que las familias, como él era un abogado conocido en Zárate, concordaron que era lo mejor. A nosotros nos dijo: ‘Esto es simple, en 15 días se soluciona, ya hablé con la fiscal; esto es un homicidio en riña y agresión y se van a su casa’.Quizá el momento en el que los dichos de Thomsen desnudan la estrategia de su abogado fue cuando le preguntó Barbano si sintió que se pudo defender bien: “No, porque al no decir todas estas cosas lo único que pasó es que me siguieron apuntando a mí y cargando con cosas que no hice..., porque los errores se pagan y estoy acá, pagando por mi error, pero quiero que me culpen por lo que pasó”.En un tramo de la entrevista, Thomsen habló sobre Silvino y Graciela, los padres de Fernando: “Siempre quise pedirles perdón, pero sé que el perdón no es suficiente... Lo único que puedo decir es perdón, perdón y perdón y que ojalá descanse en paz y puedan encontrar paz en el corazón. No pido que me perdonen porque sé que si estuviese del otro lado, capaz, que pensaría igual ellos. Solo que sepan que lo que dicen que paso no es así, es distinto”.Luego, entre llanto, manifestó que reza “”.