Incrementaron las consultas por enfermedades respiratorias en Paraná

Ante la creciente cantidad de consultas por enfermedades respiratorias,conoció cómo se trabaja en el Hospital Domagk. El jefe de Guardia, Hernán García, contó que “las consultas han cambiado bastante hace dos meses y medio, donde todos eran todos casos de dengue, en este momento tenemos muchas consultas por enfermedades en las vías respiratorias, como gripe, tos, moco y algunos cuadros de neumonías”.“Se trata de un grupo variado de virus y es una pequeña epidemia local de cuadros de enfermedades respiratorias. En estos casos, al c ser casos leves se tratan con una medicación simple como paracetamol o ibuprofeno”, sumó.En este sentido, destacó que normalmente en el hospital atendían unas 40 consultas por día y ahora ese número ascendió hasta 70 y cerca de los fines de semana se registran hasta 80 consultas por día.Acto seguido, precisó que “los casos se dan en todas las poblaciones, en lo que se diferencian es que, en la gran mayoría a los niños los ataca más fuerte y requieren una atención más especializada. En tanto, los adultos son más fuerte y en lo general no pasa de un dolor de garganta”.Destacó que se recomienda ir a la guardia cuando el paciente tiene fiebre y no logra bajarla, tenga dificultades para respirar o que sienta un chillido en los pulmones. “La atención espontanea se realiza en el lugar y si determina la severidad del cuadro”-Las consultas también son por cuadros intestinales, molestias en la visión, migrañas y demás”.Finalmente, destacó que “ante fiebre se puede tomar, de manera controlada, paracetamol, pero no se deben automedicar con antibiótico”.