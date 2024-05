Juicio por la muerte de Maradona: la justicia postergó el inicio del debate

El juicio por la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona no comenzará el martes 4 de junio como estaba previsto. Así lo decidió el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro luego de que las defensas de algunos de los imputados hayan planteado recursos que todavía no están resueltos por la Cámara de Apelaciones. A eso se le suma la situación de la enfermera acusada, a quien la Cámara le dio la razón en cuanto a su planteo de ir a juicio por jurados.



“No estaban dadas las condiciones porque queda mucho por resolver”, dijo a Infobae una fuente de la causa. Por lo tanto, la presidenta del tribunal, la jueza Verónica Di Tommaso, fijó una nueva fecha para el inicio del juicio: el 1 de octubre de 2024.



La situación procesal de la enfermera Gisella Dahiana Madrid es uno de los motivos principales de la postergación. Es que el 2 de mayo pasado, la Cámara de Apelaciones le dio la razón a un planteo de su defensa donde solicitaba que a ella se la juzgara en un juicio por jurados.



Esto abrió una confusa situación en donde, al menos, una acusada quiere juicio por jurados, mientras que el resto a un debate con jurados técnicos. ¿Cómo se resuelve? Todavía nadie lo sabe.



¿Se pueden hacer dos juicios? La respuesta esgrimida por casi todos los involucrados coincide: no. Por lo tanto, quien deberá resolver esta situación es la Casación Bonaerense. Esa resolución de ninguna manera iba a llegar antes del 4 de junio, por lo tanto, la situación se convirtió en uno de los principales argumentos para la postergación.



Además de esto, existen otros planteos y recusaciones a los jueces que integran el tribunal que todavía no fueron contestadas. Por ejemplo, a la jueza Julieta Makintach, que fue designada para que integre el tribunal, ya que el TOC N° 3 contaba sólo con dos magistrados.



A pesar de que era conocido por todas las partes hace semanas que el juicio se iba a postergar, en las últimas horas las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, presentaron un escrito firmado por su abogado Fernando Burlando en el que solicitaban la suspensión del juicio.



“Atento el estado de autos y de cara al inminente inicio del debate, es deber de esta parte advertir que, existiendo planteos inconclusos de naturaleza técnica que involucran cuestiones constitucionales que podrían afectar el devenir de cualquier acto de debate que se inicie en estas condiciones, y con el objeto de evitar futuros planteos, es que venimos por el presente a solicitar la suspensión y/o postergación de la audiencia fijada para el día 4 de junio de 2024 y su reprogramación”, dice el escueto escrito presentado por Burlando.



La nueva fecha fijada, entonces, es para el 1 de octubre. Sin embargo, hay varias partes interesadas en la causa que descreen, incluso, de que pueda comenzar en primavera. “Es muy posible que tampoco se llegue. Es posible que varios defensores sigan apelando a la Casación y luego a la Suprema Corte de la provincia y eso lleva mucho tiempo”, dijeron las fuentes.



En total son 8 los acusados que esperarán su suerte en el juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro están imputados por homicidio con dolo eventual, que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.



Se trata del cirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Dahiana Madrid y Ricardo Almirón, el jefe de enfermería Mariano Perroni y la nexo con la empresa de medicina prepaga, Nancy Forlini.



Los más complicados de todos ellos son el núcleo central del staff médico personal de Diego. Es decir, Luque, Cosachov y Díaz.



Por otro lado, la Justicia no hizo lugar al pedido de la familia para autorizar el traslado del cuerpo desde el cementerio de Bella Vista al mausoleo en la zona de Puerto Madero, donde hay recuerdos del astro e ídolo futbolístico.