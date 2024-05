Encontraron gripe aviar en tejido vacuno: no penetró el suministro de alimentos

Se detecto el virus de la gripe aviar en tejidos de una vaca lechera enferma, pero las autoridades de salud de EE. UU. enfatizaron que el suministro de carne del país sigue siendo seguro.



En una actualización emitida el viernes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) dijo que la vaca había sido sacrificada porque estaba enferma y la carne no entró en el suministro de alimentos.



La agencia enfatizó que "confía en que el suministro de carne es seguro. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) tiene un riguroso proceso de inspección de carne, que incluye veterinarios del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés) que están presentes en todas las instalaciones federales de sacrificio de ganado. El personal del FSIS inspecciona a cada animal antes del sacrificio, y todos los cadáveres de ganado deben pasar una segunda inspección después del sacrificio y se debe determinar que son aptos para ingresar al suministro de alimentos humanos".



Hasta ahora, la agencia "ha realizado pruebas en tejido de carne de res de 96 vacas lecheras sacrificadas condenadas en instalaciones seleccionadas inspeccionadas por el FSIS... El 22 de mayo de 2024, se detectaron partículas virales en muestras de tejido, incluido músculo, de una vaca. Hasta la fecha, las muestras de 95 vacas han dado negativo para partículas virales. Ninguna carne de este ganado lechero entró en el suministro de alimentos".



Aun así, la prueba positiva plantea preocupaciones sobre si el virus podría llegar a la oferta comercial de carne de res.



Hasta ahora, el virus, también conocido como H5N1, solo se ha detectado en el ganado lechero y no en el ganado de carne que se cría para carne. Pero los expertos creen que el brote es más grande de lo que se ha informado hasta ahora.



"Es evidente que esto es generalizado y requerirá una vigilancia constante", dijo Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports, al New York Times.



Si bien el riesgo general para los consumidores sigue siendo bajo, agregó que "será importante que los consumidores se aseguren de cocinar la carne a la temperatura adecuada para una garantía adicional".



La Dra. Gail Hansen, experta independiente en seguridad alimentaria y salud veterinaria, dijo al Times que "la gente come carne cruda e incluso cruda. Así que, una vez más, las garantías de las agencias gubernamentales, antes de que la ciencia esté dispuesta a confirmar o negar las suposiciones, continúan socavando la confianza del público".



El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) dijo que el hecho de que los inspectores identificaran a la vaca enferma e impidieran que su carne ingresara al suministro de alimentos demuestra que sus protocolos de seguridad están funcionando. La agencia aún no ha encontrado el virus en las muestras de carne molida recolectadas en los puntos de venta en los estados donde las vacas han dado positivo.



A principios de este mes, el USDA publicó los resultados de un estudio en el que los investigadores agregaron altas concentraciones del virus a las hamburguesas de carne de res. Los investigadores no encontraron virus cuando la carne se cocinó a 160 grados Fahrenheit (F), la temperatura interna de una hamburguesa bien cocida, o 145 grados F, la temperatura de una hamburguesa cocida a medio.



Pero había virus en hamburguesas raras, cocinadas a 120 grados, aunque a niveles más bajos.



"Todo indica que si cocinas tu comida, incluso si hay virus allí, la matará", dijo al Times Stacey Schultz-Cherry, viróloga y experta en influenza del Hospital de Investigación Pediátrica St. Jude.



Matthew Moore, experto en ciencias de los alimentos de la Universidad de Massachusetts, dijo al Times que a los expertos les gustaría saber si el virus encontrado en el tejido de la carne era viable o estaba inactivado. Si las personas pueden contraer la gripe aviar al comer alimentos contaminados también sigue siendo un misterio.



Sin embargo, un estudio publicado el viernes encontró que la leche no pasteurizada contaminada con el virus enfermó a los ratones, lo que aumentó las preocupaciones entre los expertos de que el consumo de leche cruda podría dañar a los humanos. Un número significativo de gatos también han muerto después de beber leche cruda contaminada, según una investigación reciente .



(Fuente: Infobae)