Le robaron una suma millonaria del homebanking y el banco deberá devolvérselo

El dueño de una pyme del partido bonaerense de Lanús fue víctima de una ciberestafa en la que perdió casi $9 millones de pesos a través de su homebanking. Sin embargo, en un fallo sin precedentes, la Justicia obligó al banco a devolverle $12 millones más intereses porque consideró como “consumidor” a una “persona jurídica”.



El abogado patrocinante de la víctima, Marcelo Segalovsky, explicó este martes a Radio 2 que mediante una técnica conocida como phising le sacaron $8.737.109 del homebanking en cuestión de minutos, el 31 de marzo del año pasado.



“Es una tercera etapa de phising contra la cual no podemos hacer nada, estamos totalmente a merced de los ciberdelincuentes. Se le metió un malware a la computadora, un virus, cuando usted entra a la cuenta ésta se congela y se la vacían”, agregó.



El delito, conocido como phishing, ocurrió el 31 de marzo de 2023 y tuvo como objetivo al socio gerente de la pyme. Los ciberdelincuentes lograron sustraer $8.737.109 de su cuenta corriente mediante transferencias bancarias a cuentas desconocidas.



A pesar de los reclamos del empresario, el banco inicialmente rechazó su solicitud de reembolso. Sin embargo, tras presentar una denuncia civil, la jueza María Cecilia Tanco falló a su favor, determinando que el hombre fue víctima de una estafa y que el banco no tomó las medidas necesarias para evitar las transacciones fraudulentas.



“Lo destacable es que la jueza consideró a las pymes como protegidas por la ley de Defensa del Consumidor. Los bancos decían que la pyme no era el destinatario final”, expresó el abogado.



La jueza destacó la falta de seguridad en las operaciones electrónicas del banco, especialmente en lo que respecta a la validación biométrica y los estándares de seguridad. Además, señaló que el sistema de seguridad del banco no logró detectar el malware que permitió a los ciberdelincuentes acceder a la cuenta del empresario.



Szelagowski elogió la decisión de la jueza y la calificó como un "ejemplo de aggiornamiento en materia derecho del consumidor". También criticó la falta de seguridad del banco y afirmó que "es inaceptable que el sistema de seguridad del banco no haya interceptado un simple malware".



Phising

La palabra phishing quiere decir suplantación de identidad. Es una técnica de ingeniería social que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y así apropiarse de la identidad de esas personas.



Los ciberdelincuentes envían correos electrónicos falsos como anzuelo para “pescar” contraseñas y datos personales valiosos.