Qué reveló la autopsia al cuerpo de la turista alemana fallecida en San Juan

La autopsia al cuerpo de Julia Horn, la turista alemana que fue hallada muerta en el cerro Tras Marías en San Juan, reveló que murió por "daño en el tronco cerebral" producido por una subluxación occipitoatloidea.Los forenses de la Morgue Judicial del departamento Rivadavia de San Juan realizaron la autopsia al cuerpo de Julia Horn, la estudiante alemana cuyos restos fueron hallados ayer en una quebrada del cerro Tres Marías, tras llevar cuatro días desaparecida, por una fuerza de más de 50 policías provinciales y gendarmes que retiraron los restos de una quebrada de difícil acceso en el lugar.Según el análisis de los médicos legistas que vieron el cuerpo en un primer momento, no se encontraron lesiones compatibles con un homicidio claro. Se notaron de inmediato múltiples fracturas en la pelvis, así como varios hematomas en el rostro de la víctima.Se continuará con más estudios en la causa. Se realizaron varias radiografías al cuerpo, así como la extracción de sangre y orina para estudios toxicológicos, junto a hisopados nasales. Finalmente, se retiró el humor vítreo de los ojos, que permitirá establecer la data de muerte y si sufrió un tiempo de agonía.Por lo pronto, los fiscales estiman que Julia murió de inmediato al caer en el cerro, una caída al vacío de al menos 50 metros, con un fallecimiento accidental donde no habrían estado involucrados terceros.El primer análisis del cadáver fue realizado por los médicos legales que analizaron los restos de Julia. Los primeros peritos determinaron que no se veían, por lo menos a simple vista, lesiones compatibles con un asesinato. “El cuerpo presentaba varias fracturas en la pelvis y lesiones en el rostro, entre otras heridas. No había lesiones traumáticas coincidentes con una agresión. Todas eran compatibles con una caída”, aseguraba esta mañana una fuente clave en el expediente.Sin embargo, los fiscales Grassi y Torena ordenaron una extracción forense de datos al aparato, que será realizada por personal de Apoyo Tecnológico dependiente de la Policía de San Juan. Así, podrán determinar si Julia intentó pedir auxilio, o cuáles fueron las conversaciones previas a su fallecimiento.Julia había llegado a San Juan como pasante de intercambio a la ONG de voluntariado Youth For Understanding (YFU) el 14 de mayo. Tenía 19 años.