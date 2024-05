Confirmaron la muerte por meningitis de un niño en localidad entrerriana

La muerte de un niño de seis años causó conmoción y preocupación en la localidad de Chajarí; se trató de un alumno de la Escuela Martín Miguel de Güemes, el cual fue diagnosticado con meningitis y trasladado -entre jueves y viernes- al hospital Masvernat de la ciudad de Concordia.



Tras confirmarse el deceso del pequeño, en el transcurso de este fin de semana, desde el hospital Santa Rosa de Chajarí, dieron a conocer un comunicado sobre este hecho.



A continuación, el comunicado textual:



“Con el objetivo de llevar tranquilidad a la comunidad en general, ante el caso confirmado de Meningitis Bacteriana en paciente pediátrico, el Hospital Santa Rosa de Chajarí informa que se trata de un caso confirmado de Meningitis Bacteriana, que no requiere profilaxis. Es decir, no requiere aislamiento y ni medicación a los contactos.



Desde el Nodo de Epidemiología se realizaron las acciones que el protocolo establece para este tipo de diagnóstico. Se concurrió al Establecimiento Educativo para dialogar con las autoridades, se controlaron los carnets de vacunación a todos estudiantes del curso que concurría y se citaron a aquellos que no tienen esquema de vacunación completo.



Asimismo, desde el Hospital Santa Rosa de Chajarí se recordó la importancia de tener los esquemas de vacunación al día.



Qué es la meningitis



La meningitis es la inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal, llamada meninge. Existen varios tipos de meningitis. La más común es la meningitis viral, que ocurre cuando un virus penetra en su organismo a través de la nariz o la boca y se traslada al cerebro. La meningitis bacteriana es rara, pero puede ser mortal. Suele comenzar con bacterias que causan infecciones parecidas a la gripe. Puede causar un ataque cerebral, sordera y lesiones cerebrales. También puede dañar otros órganos. Las infecciones por neumococo y las infecciones meningocócicas pueden causar meningitis bacteriana.

Cualquier persona puede contraer meningitis, pero es más común en las personas con sistemas inmunitarios débiles.