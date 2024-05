Qué dijo la ex abogada de Nahir Galarza sobre la película

Qué pasó con Leyenda



El tráiler de la polémica película de Nahir



La ex abogada de Nahir Galarza, la joven de Gualeguaychú que fue condenada a cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, denunció que no fue consultada para el film que se estrenó recientemente en la plataforma de streaming.La película de Nahir Galarza se estrenó el 22 de mayo en Amazon Prime Video y recibió muchas críticas. Una de ellas es la de Raquel Hermida Leyenda, la ex abogada de la entrerriana detenida en la unidad penal de mujeres de Paraná por el crimen de quien fuera su novio, Fernando Pastorizzo.La abogada especializada en Derecho Penal con perspectiva de género denunció en diálogo con Aire de Santa Fe, que no fue entrevistada para la pieza dirigida por Hernán Guerschuny. “Nunca fui consultada y nadie me habló”, aseguró.Además, la criminóloga expresó que la productora de "Nahir" se encargó de dejarla mal parada: “Sé que eligieron a una actriz que lo único que tiene de parecido conmigo es el exceso de peso, de alguna manera, para ridiculizarme”.Leyenda también manifestó que al film tiene otro fin, además del económico: “Todos se pusieron de acuerdo en hacer dinero con una ficción que lo único que sostiene es su culpabilidad”. Asimismo, afirmó: “No me interesa la película y mucho menos que haya gente que haga dinero con una chica detenida en la situación que está Nahir”.Nahir Galarza despidió a Raquel Hermida Leyeneda, su codefensora ante la Corte Suprema de Justicia junto al abogado especilizado en Derecho Penal José Ostolaza, a finales de 2022.Según explicó la entrerriana detenida, a Hermida Leyenda “solo le interesan las cámaras y no la verdad”. “Me ha colocado como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco y no merezco esto”, le comunicó la joven a su abogado tiempo atrás.