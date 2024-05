Anses: qué es la certificación negativa y cómo tramitarla

Qué es la Certificación Negativa de ANSES

Qué beneficios tiene la Certificación Negativa

Cómo pedir la Certificación Negativa

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abona distintas asignaciones a las personas. Aquellos que busquen comenzar a cobrar alguna prestación asistencial deberán realizar un trámite clave: la Certificación Negativa.El documento es un comprobante para demostrar que el titular no percibe ningún otro ingreso por parte del organismo previsional. El trámite es gratuito y se puede hacer a través de la web oficial de ANSES, en simples pasos con el número de CUIL o CUIT.Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como pasivos).Transferencias como autónomo, monotributista y/o personal de casas particulares.Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares.Cobro de la Prestación por Desempleo.Cobro de programas sociales.Cobro de la Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo.Cobro de Asignaciones Familiares.Cobro de Progresar.Iniciación de Prestación Previsional Nacional.Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.Obra social.El comprobante indica si estás registrado como monotributista social informado por el Ministerio de Capital Humano.La Certificación Megativa de ANSES tiene una validez de 30 días.La Certificación Negativa puede ser solicitada, por ejemplo, para afiliarse a una obra social (CODEM), corroborar que la persona no tiene cobertura social, entre otras funciones.Entrar en Mi Anses con CUIL y Clave de Seguridad Social desde anses.gob.arLuego seleccionar “Información Personal”Elegir la opción Certificación Negativa.Completá el formulario con tu número de CUIT/CUIL y el período por el que pedís la certificación (último mes).Si al ingresar los datos no es posible emitir el documento, significa que se registró algún movimiento vinculado a ANSES.