Un circuito con trampas mortales, así es el sendero donde hallaron a Julia

Sociedad Hallaron muerta a la turista alemana que había desaparecido en San Juan

???Cruzando la serranía del Cerro Tres Marías por el sendero donde encontraron a Julia Horn, la alemana que visitaba San Juan.

QEPD pic.twitter.com/Tf5DON1gko — pilotodecalefon (@PilotodeCalefon) May 27, 2024

#URGENTE ENCONTRARON A JULIA SIN VIDA.??#fmazul1071

Lamentablemente fue encontrada Julia Horn, la chica alemana desaparecida en San Juan. Estaba siendo buscada desde el jueves, este lunes, sus padres aterrizaron en San Juan. Q.E.P.D. ? pic.twitter.com/6KSTN4zNEC — Fm Azul 107.1 (@azulfmrio) May 27, 2024

El Cerro Tres Marías, escenario en donde buscaban a la turista alemana Julia Horn, se encuentra en el circuito Las Coloradas, en cercanías del Embalse Dique de Ullum, en el departamento Rivadavia, de la provincia de San Juan.Se trata de uno de los circuitos favoritos de trekking en la provincia, y si bien se considera que su ruta es de dificultad moderada, presenta algunas peligros y requiere de recaudos.Si bien hay senderos marcados algunos sectores presentan más dificultad que otros, se trata de un suelo bastante rocoso, por lo que los tropiezos, o resbalones pueden ocurrir, además que hay espacios de apenas 80 centímetros de ancho para caminar.Desde el Club Andino Mercedario aseguran que hay varias trampas en el camino, “si bien el sendero común está muy bien señalizado, es fácil equivocarse de camino”, sobre todo si se trata de personas que no están muy preparadas.En ese sentido recomiendan antes de emprender una caminata por el Cerro consultar el clima, llevar agua, alimentos, linterna y buen calzado, que se aferre bien al piso, abrigo, mapa y sobre todo ser conscientes del desafío.Julia Horn era estudiante de la Fundación Youth for Understanding (YFU). En el marco de esta organización, hizo un intercambio y desde abril que estaba en Argentina.Antes de llegar a San Juan, estuvo en Santiago del Estero y Catamarca, donde se reunió con el gobernador Raúl Jalil. A lo largo de su viaje estuvo acompañada del delegado de la YFU, Ezequiel Bazán, con quien dio una algunas charlas y entrevistas.Días antes de desaparecer, Julia dialogó con el medio local Diario Huarpe sobre la campaña que lleva a cabo con su fundación para la búsqueda de familias anfitrionas que puedan hospedar a estudiantes que vienen del exterior.Allí mencionó: “La idea de los intercambios es conocer la cultura de otros países. Me gustó conocer sobre la provincia y poder apoyar a YFU con charlas en los colegios para motivar a que los chicos puedan vivir esta experiencia”.En 2018, Valeria Gramajo, una mujer de 39 años perdió el equilibrio y cayó al vacío unos 30 metros, murió en el acto. Ya había ascendido en más de una oportunidad a la cumbre del cerro Tres Marías, pero en esta oportunidad el recorrido estuvo acompañado por intensas ráfagas.Su compañero de trekking José Luis Sánchez iba adelante, hasta que Gramajo decidió pasarlo para buscar un sendero alternativo, fue entonces cuando perdió el equilibrio y cayó por un precipicio.Otro caso trágico ocurrió en septiembre de 2022. Mariano Filardo, un programador oriundo de Buenos Aires. Su cuerpo fue encontrado en una zona conocida como Palestra del Ejército y ubicada detrás de la Cerámica San Juan.El hombre también cayó por más de 30 metros, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió de manera instantánea.