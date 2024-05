Cómo vendrá “La Niña” y consejo de meteorólogo del INTA a productores agrícolas

Hay que aprender a cuidar el agua para la agricultura. Pensarla y administrarla porque es un recurso, cada vez más escaso, de suministro cada vez más incierto. Entre El Niño y La Niña se han ocupado de alborotar todo y ya no corre aquello de que el agua necesaria para sembrar vaya a estar asegurada.Mércuri, es actualmente el director del Centro de Recursos Naturales del INTA, pero se ha especializado en agro-meteorología desde hace mucho tiempo. cuando todavía no se hablaba ni de Niños ni de Niñas. “El INTA y su Instituto de Clima y Agua fue justamente pionero hacia el año 1996 o 1997 en iniciar todo esto que tiene que ver con la predicción del clima estacional para difundirlo en el sector. Y la verdad es que nuestro sector, el sector agropecuario, fue el más ávido en tomar esta información, porque es clave para buenas decisiones”, explicó en una entrevista con-Sí, por eso hoy no solo hablamos y trajimos el análisis de qué es lo más probable, porque siempre que hablamos del futuro en clima hay que hablar de algo probabilístico, sino también qué decisiones agronómicas tenemos que tomar. Las recomendaciones, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la gestión del agua, la gestión de temperaturas, la conservación del agua en el suelo. Esto es muy interesante porque-Es ideal. Va a depender en cada suelo y de las buenas prácticas que se sigan, cómo conservar esa agua si pasamos a un planteo de un cultivo de gruesa de primera, una siembra temprana, un maíz de ciclo largo, o un sorgo, o si la decisión es rápidamente, aprovechar esa agua con una siembra de un cereal de invierno, de un trigo.-No, depende mucho de cada zona y cada contexto., trabajar con curvas de nivel, terrazas para que impidan el escurrimiento de agua de las zonas altas a las zonas más bajas. Porque después vemos el pluviómetro, como siempre decimos, y ves que llovieron 70 milímetros, pero el agua escurrió e inundó el vaso. ¿Cuánto de esos 70 aprovechaste?-Hay muchas prácticas, por ejemplo, en el barbecho. Ahora acabamos de cosechar, y hay que mantener los barbechos limpios, porque las malezas nos consumen agua, nos transpiran el agua que queremos guardar más en el suelo. Cobertura del suelo., que va en detrimento de todo lo que es la microbiología y la mineralogía del suelo, que el suelo se recaliente. Entonces, conservar el agua en el suelo te permite generar como un buffer de agua que ante un déficit que puede ocurrir en primavera, tengas esta reserva almacenada que te permite cubrir ese déficit.-Tal cual lo decís, es lo más probable hasta hoy, hasta hoy, mayo…-Los diagnósticos proyectan que después de este Niño, ya estamos en valores normales del océano Pacífico Ecuatorial, y se proyecta el inicio de una Niña.. Recordemos que los impactos siempre están relacionados con la intensidad de los fenómenos, no solo con la ocurrencia de un fenómeno.-Exactamente. Pero la ocurrencia de una niña también es importante tenerlo en cuenta para las prácticas agronómicas y las decisiones de manejo, porque no es solo que nos llueve menos. Hay muchas características de cómo se comporta el clima. En la Niña, se alargan los días favorables para el trabajo en el suelo. En los años de La Niña, las olas de calor ocurren en todo tipo de años. Pero en los años de Niña ocurren con menor humedad atmosférica. Es mucho mayor el impacto que pueden generar.-Exactamente.. Y en las zonas donde la napa se puede convertir en un aliado, también considerarlo en la toma de decisiones.-Claro,, tiene que ser como las reservas que tenemos al inicio de campaña en la cuenta del banco. Fuente: (Bichos de Campo)