Estudiantes entrerrianos muertos en Santa Fe: “Estamos muy conmovidos”

Policiales Dos jóvenes entrerrianos fallecieron tras inhalar monóxido de carbono

Dos jóvenes entrerrianos fueron hallados muertos el sábado, por intoxicación con monóxido de carbono, en un departamento de la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe.El trágico hecho se produjo en el tercer piso de un edificio situado en la calle San Martín al 1.800 y las víctimas fueron identificadas como, respectivamente. Ambos estudiaban Derecho en Santa Fe.“Estamos muy conmovidos; cuando nos enteramos nos shockeó la noticia porque uno no se lo espera. Se trata de dos chicos súper jóvenes que iban a la Universidad con nosotros”, dijo aMarcelo D´Amico, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho.Enseguida hizo hincapié en los sufrimientos de las familias, por lo que les envió “un abrazo muy fuerte a todos” ante esta “situación complicada”.Recordó que “con Gian teníamos una relación de mucha cercanía” y con “Fiama no, pero era una estudiante de la Facultad, venia estudiando y haciendo los esfuerzos”.Y continuó: “nos enteramos cuando lo vimos en distintos medios de Santa Fe. Primero se apersonó el personal médico que pudo constatar el fallecimiento de ambos y luego las autoridades pertinentes como el fiscal, porque se está investigando lo que pasó. La hipótesis principal es la intoxicación por monóxido de carbono. Se han hecho las autopsias pertinentes y se pudieron entregar los cuerpos a las familias”.Finalmente, expresó que “Gian era más grande que yo y fue uno de los que me recibió. Pude compartir bastente con él, después la vida nos llevó por diferentes caminos, pero era una persona sumamente cálida” y resaltó que “muchos estudiantes le reconocen haber sido buen compañero, buena gente, sin maldad”.