Continúa la búsqueda de la turista alemana que desapareció en San Juan

Foto: Julia Horn, la joven que es intensamente buscada en San Juan desde el jueves. Crédito: Perfil

Con clima muy frío y lluvioso en contra, equipos de rescate de distintas fuerzas de seguridad continúan buscando en la provincia de San Juan a la turista alemana Julia Horn, de 19 años, cuyo rastro se perdió hace tres días en el Cerro Tres Marías.



La joven había sido vista por última vez poco antes de las 11 del pasado jueves 23 de mayo cuando se bajó de un colectivo en la zona de El Castillito, en el Dique de Ullum, para comenzar con el ascenso a la cumbre del cerro.



En las últimas horas se formó un comité de rescate en el que trabajaba, junto a fiscales, el secretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Sánchez, además de autoridades del Ejército Argentino, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal.



La joven era buscada con 25 drones, perros, lanchas -el cerro bordea el dique Ullúm- y unas 200 personas del Grupo GERAS, la Policía Federal, Gendarmería y voluntarios del Andino Mercedario, según el sitio diariohuarpe.com.



El helicóptero del gobierno provincial y equipo náutico (motos acuáticas) de la Secretaría de Deportes fueron puestos en marcha para la búsqueda, que se desarrolla por tierra y agua.



"Estamos haciendo toda la costa y acercando a los voluntarios a los sectores donde no puede llegar. No se puede descartar que haya caído al agua", dijo el director del departamento de deporte náutico y deporte motor de la Secretaría. "Es una posibilidad de un accidente" , agregó.



Los investigadores poseen alrededor de 30 prendas de vestir de Julia para que los perros puedan olfatear, dijo El Diario de Cuyo.



Con un clima adverso, con temperaturas mínimas que estuvieron entre los entre -1,5 y 5 °C, ya se rastrilló un 80 por ciento del sendero que habitualmente recorren los turistas en el cerro Tres Marías, informó el portal El Tiempo de San Juan.



El jefe de la policía de San Juan, Eduardo Lirola, dijo que todavía esperan encontrar a Julia Horn sana y salva: "Buscamos a la chica con vida, es lo que nos da fuerza que nos lleva a que todo el personal, esta gran cantidad de gente que no se despega de aquí".



Lirola explicó a la prensa que el terreno es "muy difícil, con muchas quebradas y cortes", por lo que cada grupo tiene un área asignada, lo que hace que el proceso "sea minucioso y lento".



"No perdemos las esperanzas de encontrarla con vida", dijo por su parte la fiscal Daniela Pringles, a cargo de la investigación. Detalló además: "A través de una cámara se la ve descender a las 11.55 y se la ve ingresar al camino de las Tres Cruces".



"Ella contesta un último Whatsapp a las 11.34, que avisa que había llegado al cerro. El teléfono deja de emitir señal a las 15.34", agregó la fiscal.



Refiriéndose a la búsqueda, que se realiza en la zona llamada "El Castillito", Pringles dijo que la búsqueda este domingo se complicó debido al clima.



"Hoy el día acá está peor que ayer (sábado). Así que algunos espacios que se estaban pensados hacer no se están haciendo. Porque no se ve nada, no tiene sentido. Así que se han reubicado algunos lugares, y hasta el momento no tenemos nada" afirmó.



Además, Youth For Understanding (YFU), la organización de voluntarios e intercambios culturales con la que llegó la joven a San Juan, comunicó novedades a través de su perfil de Instagram, haciendo llegar el mensaje de los padres de Julia, que llegarían el lunes a San Juan.



"De parte de sus padres, queremos hacer llegar el agradecimiento a la comunidad, al Gobierno de San Juan, a las autoridades y a los rescatistas por todos sus esfuerzos. Así como también al Club Andino Mercedario", publicó la entidad en la red social.



En pleno año sabático, Julia Horn se encuentra en la Argentina desde el 18 de abril pasado como parte de un programa de intercambio estudiantil organizado por Youth For Understanding.



Antes de llegar a San Juan había pasado por Santiago del Estero y Catamarca y planeaba quedarse en San Juan hasta este 26 de mayo, cuando iba a partir hacia Mendoza antes de llegar a la Patagonia.



El Cerro Tres Marías tiene una altitud de 1.055 metros sobre el nivel del mar y es uno de los más visitados por sanjuaninos y visitantes.



En sus laderas se realiza trekking y caminatas recreativas, mientras cuenta una vista espectacular hacia el espejo del Dique de Ullum y el departamento Zonda, situado cerca de la ciudad de San Juan.



El sitio Vuelo Andino San Juan, describe que "el nivel de dificultad para el ascenso es bajo y con todos los cuidados respectivos, es apto para que toda la familia pueda disfrutar de una actividad al aire libre". Fuente: Perfil