El adiós al periodista de Concordia muerto en un accidente de tránsito

Policiales Un periodista perdió la vida tras un choque entre una moto y un remis

Foto: El choque entre una moto y un remis se cobró la vida de Badaracco

Foto: Badaracco es un apellido identificado con el periodismo y los medios de Concordia

La trágica noticia del fallecimiento Adolfo Daniel Badaracco, periodista y camarógrafo, de 50 años, conmocionó a la comunidad periodística de Concordia. Con una trayectoria destacada en el ámbito del periodismo local, "Nito" era ampliamente conocido por su dedicación al oficio y en las redes se replicaron los mensajes de despedida al colaborador de medios, pudo saber“La prensa está de luto”, publicó el sitio de noticiasal referirse al deceso del responsable del programa “Efecto Dominó” y gran colaborador con todos los medios de comunicación. “Siempre haciendo chistes en los grupos de prensa con todo el mundo. Tan solo 50 años tenía y toda una viva por vivir. Una noticia que nos golpeó mucho”, expuso el medio concordiense y manifestó su pesar a su familia: “A su hermano Javier Badaracco con quién compartimos momentos en la vida a toda la familia Badaracco”.La Asamblea por la Seguridad de Concordia (ASEC), en tanto, manifestó: “Que en paz descanses Nito Badaracco. Gracias por haber honrado el periodismo y por haber sido buena gente. Se van a extrañar nuestras charlas sobre la realidad de Concordia, al aire y en off. Tu ausencia se va a notar. Hasta siempre”.“Chau Nito hasta siempre y algún día nos volveremos a cruzar amado, odiado pero al final te querían. Voy a guardar estos momentos los que tu energía movía el mundo no recuerdo verte triste siempre le ponías alegría a la vida y seguías, que se yo, viviste a como vos querías sin importar lo que se decía, así deberíamos vivir disfrutar a la manera que se nos cante. Hasta luego Nito Badaracco los géminis somos así me decías”, fue otro de los mensaje.Adolfo Daniel Badaracco, apodado 'Nito', era hijo de un conocido periodista que se desempeñó en diario; decidió seguir sus pasos y eligió el camino periodístico. En la ciudad de Concordia tomó protagonismo por su página de noticias locales,“No se si sin los años, pero cada vez duelen más la partidas de los AMIGOS, hoy nos deja Adolfo NITO Badaracco, loco, sincero, picante, filoso, jugado, solidario, amigo fiel, camarógrafo, periodista, vago lindo, le daba chispa a su entorno en las reuniones, fanático de River, y sus inolvidables gritos TRUCO CINCO que quedara en nuestros oídos del Quincho de Amigos.. y el famoso TRIDENTE GANADOR (entre nosotros)...VUELA VUELA BIEN ALTO QUERIDO NITO”, fueron las palabras de otro allegado a Badaracco.Otro de los vecinos de Concordia, también agradeció a Badaracco por el acompañamiento para registrar los eventos sociales de la ciudad. “Por los momentos que pudimos discutir algunos puntos de vista, diferentes pero siempre manteniendo el respeto mutuo. Mis condolencias a todos tus seres queridos”, fueron las palabras.