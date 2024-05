Trasladan a Oro Verde el cuerpo de mujer que murió por supuesta mala praxis

El Argentino

A principio de mayo se conoció un caso que habría ocurrido el 8 de noviembre del año pasado: una enfermera del Hospital Centenario de Gualeguaychú, denunció a una colega suya de haber suministrado cloruro de potasio a Graciela Mabel Santana , una paciente de 65 años que estaba en internada en Terapia Intensiva. Este proceder habría provocado su muerte.El cadáver de la mujer que fue exhumado la semana pasada y depositado en la Morgue Judicial del Cementerio Norte de Gualeguaychú, será trasladado este viernes por la tarde a la Morgue Judicial de Oro Verde en Paraná, para la semana próxima realizar la autopsia.Vale recordar que esta mujer murió el 8 de noviembre de 2023 en el Hospital Centenario y tres meses después de su fallecimiento una enfermera presentó una nota a las autoridades hospitalarias denunciando el proceder de una colega que atendió a Santana en sus últimas horas en la Terapia Intensiva, informando que le habría suministrado cloruro de potasio y que ello habría originado el deceso.El tiempo transcurrido entre el fallecimiento y la denuncia que llegó a Fiscalía fue determinante para que se considerara innecesaria la realización de una autopsia, porque se consideró que no habría restos o evidencia de cualquier sustancia que pudo haber ingresado al cuerpo, y el deterioro de los órganos tampoco podría ayudar a esclarecer lo sucedido.Sin embargo, esta decisión se retrotrajo ante la insistencia de familiares de la mujer que tomaron conocimiento del caso cuando explotó en los diferentes medios de comunicación, a raíz de una información vertida por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, informando sobre el sumario abierto a la enfermera cuestionada.Desde el Ministerio Público Fiscal se tomó contacto con el jefe del Departamento Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Luis Moyano, para la realización de la autopsia en la Morgue Judicial de Oro Verde, porque al tratarse de un supuesto caso de mala praxis médica, deben intervenir profesionales que no pertenezcan – en este caso – a la jurisdicción de Gualeguaychú. Es para brindar mayor transparencia y objetividad.El cuerpo de Santana será llevado a Paraná este viernes por la tarde y no será hasta la semana próxima que podrá realizarse la autopsia, debido a que el fiscal Jorge Gutiérrez, en el oficio remitido a Moyano, le solicitó que avise 48 horas antes de la realización del examen para poder anoticiar a las partes para que sus peritos puedan presenciar el análisis. Por ello, se estima que la autopsia podría realizarse entre miércoles y viernes próximos, indica