Qué beneficios tiene la miel de abejas en la piel

Los beneficios de la miel en la piel



cómo se puede usar la miel para mejorar su piel y cara

Una mascarilla 100% natural



La miel contiene todo el poder de las flores. Está llena de agua floral que cuenta con numerosas sales minerales, aminoácidos y vitaminas A, B y C. También es fructosa y rica en glucosa (alrededor del 80%), ambos azúcares que aprovechan el agua en las capas superiores de nuestra piel. ¿El resultado? Piel resplandeciente e hidratada.La miel cuenta con una gran cantidad de otras propiedades: antioxidante, anti-séptico, curativo (funciona maravillas en la piel propensa al acné), hidratante, nutritivo, calmante - perfecto para la piel seca, sensible - tonificante y revitalizante.Así que no es de extrañar que la miel a menudo se mezclan en nuestros productos favoritos de cuidado de la piel como sérums, mascarillas faciales, limpiadores, y bálsamos labiales.Cuenta con propiedades antiinflamatorias para calmar una piel irritada y enrojecida. Muy beneficiosa en personas con piel sensible o condiciones como rosácea o eczema en bajos niveles.Por sus propiedades curativas, colaboran con la aceleración de la cicatrización de heridas. Útil en quemaduras menores, cortes y abrasiones.Por sus propiedades antioxidantes, antisépticas y antibacterianas, se controlan brotes, se limpia la piel en profundidad y se disminuye la apariencia de poros dilatados.Por la exposición al sol y elementos residuales, la piel se ve beneficiada con la piel por su cantidad de antioxidantes que, también, promueven la regeneración celular y reparación de la piel.Al ser un humectante natural, atrae y retiene la humedad en la piel para hidratarla desde lo más profundo.Descubra, en detalle,La razón por la cual la miel se encuentra a menudo como un ingrediente base para casi todos los productos de belleza es porque hidrata profundamente. La piel desde lo profundo. Las enzimas presentes en la miel le permiten filtrarse fácilmente en la piel mientras la acondiciona y la suaviza desde lo más profundo.Use una cucharada de miel sobre la piel limpia y seca, y déjela reposar durante 15-20 minutos. Enjuague con agua fría. Servirá como una perfecta máscara hidratante.Muy poca la miel se puede usar para limpiar los poros y eliminar las espinillas negras. Dado que la miel tiene propiedades antioxidantes, antisépticas y antibacterianas, ayuda a eliminar los puntos negros de la piel eliminando la suciedad de los poros. Luego hidrata y aprieta. Poros de la piel para una tez clara.Intente mezclar una cucharada de miel cruda con dos cucharadas de aceite de jojoba o aceite de coco. Aplicar sobre la piel limpia y seca, y masajear suavemente con un movimiento circular, evitando el área de los ojos. Enjuague con agua fría.Los exfoliantes artificiales a menudo causan que su piel se enrojezca y puede causar irritación. Dígale adiós a todos los inconvenientes simplemente cambiando a miel como su exfoliante. La miel ayuda a exfoliar tu cara y piel eliminando suavemente las células muertas de la piel. A su vez también deja tu rostro con una tez más luminosa.Mezcla dos cucharadas de miel con una cuchara de bicarbonato de sodio. Salpique su piel con agua y luego frote suavemente la mezcla en su cara o cuerpo con un movimiento circular. Enjuague bien.La miel es un humectante natural y un antiséptico natural. Esto no solo mantiene su piel suave y saludable, sino que también asegura que quede menos cicatriz. Entonces, ¿cómo hace esto algo tan básico como la miel? Minimiza cualquier inflamación y ayuda a curar la piel más rápido. Además, los antioxidantes presentes en la miel ayudan a reparar la piel dañada.Mezclar una cucharada de miel cruda con una cucharada de aceite de coco o aceite de oliva. Aplicar sobre el área afectada y masajear con la punta de los dedos en un movimiento circular durante uno o dos minutos. Coloque una toallita caliente sobre su piel y deje reposar hasta que se enfríe. Repetir diariamente.Se sabe que la miel es uno de los mejores remedios caseros para el tratamiento de quemaduras. La miel promueve la curación al disminuir cualquier inflamación y proporciona nutrición a los tejidos dañados. Esto es lo que hace de la miel un remedio increíble para las quemaduras solares.Mezcla una parte de miel cruda con dos partes de gel puro de aloe vera. Aplicar suavemente sobre la piel quemada por el sol.La miel tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que ayudan no solo a eliminar el exceso de aceite de la piel. La superficie de la piel, pero también elimina los bloqueos o los poros obstruidos, que si no se tratan pueden causar la rotura constante del acné y los granos en la piel.Aplicar miel cruda en las zonas propensas al acné. Déjelo por 15 a 20 minutos y enjuáguelo con agua del grifo.Los antioxidantes naturales presentes en la miel ayudan a controlar las arrugas y líneas finas en la cara. Aplicar miel en la cara en forma de una máscara de miel hecha en casa ayudará a aumentar la elasticidad de la piel, por lo que se verá joven y brillante.Entre los muchos usos de la miel, usarla para agregar un toque de brillo natural en la parte superior de la tabla. O lo aplicas directamente en la cara o lo mezclas con leche o yogur; El resultado será una piel increíblemente brillante.La miel es un humectante natural, lo que significa que extrae la humedad de la piel del aire. Por lo tanto, la aplicación de Miel en la cara, ya sea directamente o en forma de un paquete facial de miel natural, es la mejor manera de mantener su piel hidratada, fresca y flexible en todo momento.Previo a colocarse cualquier producto en la piel, será importante consultar con un experto en dermatología que analice subjetivamente cada caso. De esta forma, analizará si resulta beneficioso o no el uso de esta mascarilla.Ingredientes: 2 cucharadas de miel de abeja orgánica, media taza de frutillas desinfectadas, 2 cucharadas de yogurt natural sin azúcar.Preparación: Cortar las frutillas y machacar con tenedor hasta obtener un puré. Añadir miel y yogurt y mezclar hasta obtener una consistencia homogénea.Colocación: Limpiar el rostro y aplicar la preparación a modo de mascarilla en toda la cara evitando la zona de los ojos. Dejar actuar 20 minutos y enjuagar con abundante agua tibia. Colocar luego una crema hidratante. Puede utilizarse hasta una o dos veces por semana según recomendación de un experto en dermatología.