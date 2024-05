Llega el Modo Nieve a WhatsApp: paso a paso para activarlo

Cómo activar el Modo Nieve en WhatsApp

WhatsApp es, sin dudas, la app de mensajería más popular del mundo. Con tantos usuarios es normal que algunos busquen modificarla, sumarle opciones o hacer que luzca más linda. Así, esta semana, mientras algunos meteorólogos anticipan una nevada histórica, se hizo tendencia el Modo Nieve para personalizar la aplicación en tonos blancos y azules.La clave para vestir tu WhatsApp de este estilo es conseguir un lanzador, programa exclusivo de dispositivos Android, que permita hacer cambios a la pantalla principal del celular y otras alternativas de configuración. Esta app no está disponible para iOS.Para tunear tu WhatsApp en Modo Nieve lo primero que tenés que hacer es descargar una app llamada Nova Launcher desde el PlayStore de Google. Se trata de una aplicación para Android que funciona como lanzador del sistema operativo Android. Entre otras características, esta app te dará la opción de personalizar el aspecto de tu dispositivo, las pantallas, íconos, fondos y estilos.Es importante aclarar que Nova Launcher no forma parte de WhatsApp ni fue desarrollada por Meta. Aunque en teoría no ocasiona ningún perjuicio en tu cuenta, ni te pide claves de acceso, cualquier problema que pueda ocasionar su uso, no será atendido por el soporte oficial de la plataforma de mensajería.Nova Launcher, entonces, es simplemente un complemento para cambiar la apariencia de la aplicación, que también tiene una opción paga, con más funciones, llamada Nova Launcher Prime. Pero en este caso no es necesario descargarla.Luego de instalarla, deberás abrir la app. Dentro de su configuración, elegí Crear un nuevo diseño, o elegí uno ya hecho. De esta manera, tu smartphone tendrá dos apariencias distintas: la que trae por defecto y la que podrás utilizar con Nova Launcher.1. Establecé Nova Launcher como escritorio predeterminado.2. Ahora, este paso depende de tus habilidades: deberás buscar en Google imágenes de nieve. La que te guste más, y que pienses que puede reemplazar al logo de WhatsApp por uno con el estilo para este clima. Como sugerencia, podés ingresar “WhatsApp logo nieve” en el buscador, y verás muchísimas opciones. Otras palabras clave que podés usar son: WhatsApp nevado gris, íconos de nieve, día nevada, nieve en la ciudad, etc.3. Una vez descargada la imagen como PNG en tu celular, abrí Nova Launcher, buscá el ícono de WhatsApp y elegí la opción Editar.4. Ahora seleccioná la imagen que tenías guardada del ícono de nieve y listo.A partir de entonces, cada vez que inicies tu smartphone con el “lanzador” del Nova Launcher, verás el nuevo ícono de WhatsApp. Cuando te aburras, simplemente cambiá la configuración de tu dispositivo para que inicie con el “lanzador” original y volverás a verlo en su aspecto de siempre.