Condenaron a ex diputado por el escándalo sexual durante una sesión vía zoom

El juez federal Ariel Lijo condenó a un mes de prisión al ex diputado nacional Juan Emilio Ameri por haber besado en los senos a su pareja durante una sesión de diputados vía Zoom, en 2020.El hecho ocurrió en septiembre de ese año, cuando el cuerpo discutía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad por la pandemia del Covid-19.El diputado fue condenado por ser autor del delito de perturbación al ejercicio de funciones públicas y se le impuso un mes de prisión, sumado a que durante dos años debe estar sometido al control del patronato de liberados.Por el hecho, el entonces diputado del Frente de Todos había sido expulsado del cuerpo y él justificó la acción "Este cuerpo considera al diputado Ameri suspendido y habrá dictamen de la comisión", sostuvo Sergio Massa luego de la votación por unanimidad para la aplicación del artículo 118 del reglamento interno del cuerpo.El ex titular de la Cámara baja propuso la expulsión de Ameri por la “conducta indecorosa”."En estos meses hemos convivido con situaciones donde algún diputado se quedaba dormido o se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa", indicó Massa en ese momento.Durante el juicio, el fiscal de juicio Eduardo Taiano pidió la pena de cuatro meses de prisión y la defensa la absolución, pues consideró que con su expulsión el ex diputado había pagado por el error cometido en aquel momento.Ahora, el juez impuso la pena a partir de la denuncia del abogado Fernando Miguez.