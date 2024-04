El Papa Francisco instó a ser responsables con nuestra Casa Común

El Día Internacional se estableció en 1970, para crear conciencia sobre los críticos desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta y movilizar esfuerzos para abordarlos.



La celebración brinda una oportunidad para que individuos, comunidades, organizaciones y gobiernos se reúnan y participen en actividades para reparar y sanar ecosistemas, combatir el cambio climático y preservar la biodiversidad, para preservar el planeta para las generaciones futuras.



El mundo no hace lo suficiente

En una publicación en su plataforma de redes sociales X (anteriormente conocida como Twitter), el pontífice señaló que su generación ha legado muchas riquezas monetarias a las generaciones posteriores, pero ha hecho poco para proteger el planeta.



También comentó sobre el vínculo entre los problemas ambientales actuales y los numerosos conflictos que azotan el mundo.



"Nuestra generación ha legado muchas riquezas, pero no hemos sabido proteger el planeta y no estamos salvaguardando la paz. Estamos llamados a convertirnos en artesanos y cuidadores de nuestra Casa común, la Tierra, que "se está arruinando".



La publicación del Papa se hizo eco de sus propias palabras en la encíclica Laudato si', de 2015, sobre el cuidado de nuestra Casa Común y su llamado a las personas, comunidades y gobiernos a cuidar la naturaleza.



Cada año, el Día de la Tierra tiene un tema específico para llamar la atención mundial sobre cuestiones ambientales urgentes. Bajo el lema "Planeta vs. Plásticos", esta 54ª edición se centra en la contaminación plástica y en la urgente necesidad de reducir su uso y producción.



Más allá de sus implicaciones ambientales, la proliferación de plásticos plantea una amenaza significativa para la salud humana, similar a los desafíos que plantea el cambio climático.



Los seres humanos producimos más de 400 millones de toneladas métricas de plástico al año, que equivale aproximadamente al peso de todos los seres humanos del planeta.



Solo el 9% se recicla y alrededor del 22% de los desechos plásticos en todo el mundo no se recolectan, se eliminan de manera inadecuada o terminan como basura.



A medida que los plásticos se degradan a microplásticos, liberan sustancias químicas tóxicas en los ecosistemas, contaminando los océanos (donde terminan cada año más de 1 millón de toneladas métricas), las fuentes de alimentos y el agua, poniendo en peligro todas las formas de vida.



Efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana

Por lo tanto, la campaña de este año prioriza la sensibilización sobre estos efectos perjudiciales. Pide una mayor investigación sobre las implicaciones para la salud de la exposición al plástico y aboga por la transparencia en cuanto a compartir los hallazgos con el público.



El objetivo inmediato de la campaña es eliminar rápidamente los plásticos de un solo uso para 2030, e incorporar este compromiso en el Tratado de las Naciones Unidas sobre la Contaminación Plástica para 2024, garantizando la cooperación global para abordar este problema apremiante.



El objetivo a más largo plazo es lograr una reducción del 60 por ciento en la producción de plástico para 2040, para salvaguardar la salud humana y ambiental. Con este fin, la campaña también enfatiza la importancia de invertir en tecnologías y materiales innovadores, para allanar el camino hacia un mundo libre de plástico.