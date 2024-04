Caso Báez Sosa: la defensa de los rugbiers apeló la confirmación de la condena

El abogado de seis de los ocho rugbiers presos por el asesinato de Fernando Báez Sosa, Hugo Tomei, apeló la confirmación de la condena de todos los implicados. De este modo, el abogado apunta a que la Suprema Corte de Justicia bonaerense revise el fallo. El letrado insistió en que no hubo premeditación de perpetrar el crimen.





Por su parte, los abogados querellantes, Fernando Burlando y Fabián Améndola pidieron nuevamente la prisión perpetua para todos los involucrados. Uno de los implicados acusó a uno de sus amigos Máximo Thomsen, uno de los cinco jóvenes condenados a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Báez Sosa, decidió contraatacar y culpó a Enzo Comelli, otro de los acusados que recibió la máxima pena, de ser el agresor que golpeó a traición y dejó “fuera de combate” a la víctima.



Así surge del recurso que presentó el nuevo abogado defensor de Thomsen, Francisco Oneto, para recurrir la sentencia del Tribunal de Casación bonaerense que el mes pasado confirmó las condenas de primera instancia. El joven de 24 años fue señalado por los testigos del juicio como el autor de la patada que recibió la víctima cuando estaba indefensa en el suelo, después de haber sido derribada a los golpes.



Como lo hizo Matías Benicelli, otro de los condenados a prisión perpetua, en un escrito ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense presentado a principios de mes, Oneto criticó la estrategia defensiva de su colega Hugo Tomei, letrado que representó a todos los acusados desde la instrucción y durante el juicio oral que se hizo en la ciudad de Dolores entre enero y febrero del año pasado.



“En este caso, y sin perjuicio de la formación y solvencia del doctor Tomei, que este letrado no pone en tela de juicio, las circunstancias hicieron que la asistencia técnica brindada por la defensa, no sea efectiva y sustancial, pues la incompatibilidad de intereses entre los imputados, impidió que cada uno cuente con la posibilidad de expresarse de forma tal de preservarse totalmente a sí mismo, sin miramientos respecto de la situación procesal de su consorte, incluso se impidió que cuenten con un asesoramiento que analice de forma individualizada su posición frente a los hechos, y que aconseje la forma de proceder más adecuada para aminorar las consecuencias penales de los mismos, o directamente desvinculares, sin reparar en las consecuencias de tal proceder en sus consortes de causa”, sostuvo Oneto en su presentación.



Para el nuevo abogado de Thomsen, “la defensa eficiente necesariamente debe ser egoísta, y no solidaria como en este caso”.



Para Oneto, según explicó en 118 páginas de su presentación, “se vio resentido el derecho del imputado a expresarse libremente respecto de los hechos y circunstancias que considera que hacen a su defensa, sin encontrarse limitado en su expresión, por las consideraciones que su defensor haga, respecto de los efectos que sus dichos pudieran causar sobre la situación procesal de sus consortes, con motivo de ejercer la defensa conjunta”.