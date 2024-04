Multan a vecinos que fueron fotografiados tirando basura en zonas no permitidas

La titular de la cartera de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, Constanza Montoreano, explicó que actualmente “estamos poniendo carteles que dice ‘cuida tu barrio, si ves a alguien tirando basura denuncia con una foto’ a través de un número de WhatsApp”, debido a la presencia de diferentes microbasurales en la ciudad.



De esta manera, indicó que “pueden mandar una foto, la dirección y la hora del hecho al número 3454137884”. Además, mencionó que “en el caso de que sea una persona conocida, deberán incluir su nombre y, si es un auto, la patente”.



Por lo pronto, detalló que las multas de este tipo “van al mismo lugar” que las de Inspección General y la Central de Tránsito de Concordia, ya que “lo único que hacemos es mandar a Inspección y levantarla”.



Al respecto, la funcionaria precisó que “ya se han aplicado multas para este tipo de situaciones y son muy caras”, por lo que “es importante que tomen consciencia”, teniendo en cuenta que “después necesitamos palas, camiones y personal para limpiar estas zonas” y reconoció que “hay mucha gente que está tirando adrede, limpiamos y, al otro día, llegan con camiones”.



Incluso, destacó que “hay gente que tira un paragolpes adentro de un contenedor, una heladera, cosas que no se pueden levantar con el camión porque no es apto para eso”, pero “la gente no está siendo coherente y estamos sorprendidos con la malicia”.



Sobre el precio actual de las multas por este tipo de incumplimientos, mencionó que “cuando consulté, me dijeron que ha habido de hasta 300.000 pesos”, por lo que recomendó que “tengan cuidado, porque es muy alta”.



En el caso de tener que descartar algún tipo de residuo, Montoreano recordó que “lo mejor es no hacerlo, sino ir al punto limpio que está en Prospero Bovino y depositarlo ahí o llevarlo hasta El Abasto”.



Finalmente, solicitó que “en el caso de que no quieran reciclar, que los días martes no saquen la basura y listo”, ya que están dedicados “para los residuos secos”. Por otro lado, subrayó que “la recolección se desarrolla los días martes, jueves y sábado, pero ahora se agregará un recorrido para el lunes”. (Diario Río Uruguay)