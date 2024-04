Inscriben a cadetes de Gendarmería con sueldos de medio millón: los requisitos

Sociedad Inscriben para las Escuelas de Cadetes y de Suboficiales de la Prefectura

Requisitos para ingresar a Gendarmería Nacional

Gendarmería Nacional abrió las inscripciones para nuevas incorporaciones. Quienes deseen formar parte de la Fuerza, ya sea como cadetes o gendarmes, podrán anotarse hasta el hasta el 19 de abril, a las 20.Los interesados deben postularse en la página de preinscripción y, ante cualquier tipo de consulta, pueden comunicarse con el Departamento de Incorporaciones al (011) 4310-2872.Cabe destacar que los tramites de Inscripción a las filas de la Gendarmería Nacional son gratuitos y personales, y en ningún caso se permitirá la intervención de gestores.1-Ser argentino nativo o por adopción2-Poseer el DNI actualizado3-Tener entre 17 y 25 años hasta el 31 de diciembre del año en curso de su postulación.4-Poseer una estatura:-Femenino: Entre 1,60 y 1,85 cm-Masculino: Entre 1,66 y 1,95 cm5-Tatuajesa) Todos aquellos que, sin ser ofensivos u obscenos, no estén reñidos con el uso del uniforme.b) Aquellos que puedan quedar disimulados o cubiertos mediante el empleo del uniforme de gimnasia (pantalón corto, remera mangas cortas con cuello redondo y/o medias o soquetes).c) Aquellas marcas que se localicen a CINCO (5) Centímetros por encima del pliegue del codo y que puedan ser cubiertas por la palma de la mano.d) Las marcas que se sitúen a CINCO (5) Centímetros por encima de la rodilla y que puedan ser cubiertas por la palma de la mano.e) Todos aquellos tatuajes que no están comprendidos dentro de los tatuajes no permitidos.a) Aquellos tatuajes que sean visibles en rostro, cuello y/o cráneo, o en otra parte del cuerpo, que sean visibles circunstancialmente con el uso de cualquier uniforme reglamentario de la Fuerza (se incluye vestimenta corta, como ser: short, remeras de gimnasia, polleras).b) En cualquier parte del cuerpo que no puedan ser cubiertos completamente por la palma de la mano y cuya interpretación de leyenda escrita o significado simbólico de los mismos impliquen: cualquier tipo de discriminación, obscenidades, ofensas, etc.c) Aquellos tatuajes que presenten las características señaladas precedentemente y que se encuentren en proceso de remoción.6-Poseer título de estudios de nivel secundario, legalizados por el Ministerio de Educación de la provincia correspondiente. Si está cursando el último año deberá presentar constancia de alumno regular y no tener materias pendientes.7-No tenes multas en el registro de infractores al deber votar8-No encontrarse como deudor al fisco9-No tener antecedentes judiciales o causas judiciales en el Registro Nacional de Reincidencia “RNR” dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.10-No tener Antecedentes Policiales Provinciales Judiciales o Contravencionales.11-No haber sido dado de baja por motivos disciplinarios de alguna fuerza armada o policial.Para más información sobre el proceso de inscripción y la oferta educativa, pueden ingresar al sitio https://www.argentina.gob.ar/gendarmeria/incorporaciones donde encontrarán todos los puntos detallados.