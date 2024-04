Operario de un frigorífico murió por un escape de amoníaco

Foto 1/2 Foto 2/2

Un operario del Frigorífico Mattievich de Carcarañá falleció este martes a la mañana al producirse una fuga de amoníaco. El episodio ocurrió cerca de las 6 de la madrugada en el edificio ubicado sobre la vieja ruta 9 a unos 50 kilómetros de Rosario. Según las primeras informaciones, todo el personal de esa planta tuvo que ser evacuado.



Iván Luna, jefe de los Bomberos Voluntarios de Carcarañá, dijo a LT8 que la fuga de amoníaco se registró en uno de los cilindros que alimenta toda la cámara industrial. “Ya cuando nos acercábamos al lugar se veía la nube (de amoníaco) que se dirigía de sur a norte. Cuando llegamos, el personal de seguridad informó que se había roto una válvula de seguridad y que estaba terminando de largar todo el amoníaco que había dentro del cilindro”, indicó.



De acuerdo con ese testimonio, el gas se propagó hasta un sector donde estaba el vestuario de los trabajadores y hacia una galería interna que comunica con la zona del pasaje. Luna indicó que en esa especie corredor había una persona que se había descompensado por inhalación de amoníaco. “Personal equipado se acercó al lugar y constató que esa persona ya no tenía signos vitales. Se le dio aviso al médico el Sies que estaba en el lugar, cuando la profesional llegó y examinó al hombre constató que estaba muerto”, agregó.



El jefe de los Bomberos consideró que, por las circunstancias que rodearon al accidente, la víctima habría fallecido asfixiada por inhalación de amoníaco. "Se trata de un gas muy nocivo, que llegó en grandes cantidades, y a pesar de ser un lugar descubierto, el material se encajonó entre tres paredes y no se pudo disipar”, planteó.



“Se investiga si el operario quiso ir a cerrar la válvula o bien eligió esa ruta de escape y se encontró con que no pudo salir por el amoníaco. La víctima tenía unos 30 o 40 años. Trabajaba en el sector de manipulación de la carne. Aparentemente, reaccionó ante el escape de amoníaco, pero quedó encerrado en un lugar donde había mucha concentración del gas. Cuando llegamos, la planta ya había sido evacuada toda la planta”, subrayó el bombero voluntario.